Kendi kimliğimizi kuşanmalıyız

Yeni Şafak Gazetesi ve tvnet’in medya sponsorluğunda gerçekleştirilen "Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu" kapılarını gençlere açtı. Gençlik çalışmaları yapan kuruluşlara rehber niteliğinde olacak sempozyumun açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.

GENÇLERE ÖZGÜVEN AŞILIYORUZ

Sempozyumun açılışında konuşan Bilal Erdoğan gençlerin katılacağı sempozyumlara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. “Yarınlarımız gençlerimize emanettir” diyen Erdoğan, “Kurduğumuz gençlik platformuna üye 92 STK bulunmaktadır. 3 Kasım günü düzenleyeceğimiz Türkiye Gençlik Zirvesiyle, Türkiye’de gençliğin meselelerini saha araştırmalarına dayanarak konuşacağız. Gençlerimizin kendilerini daha iyi hissederek daha derin ufuklara ulaşmaları için yardımcı olacağız. Dik duruş sahibi olabilen bir ülke olabilmek çok önemli. Özgüven sahibi ülkeler arasında yer almak gençlerimize de umut aşılamaktadır. Ülkesinin menfaatlerini savunabilen bir ülke olmayı başardık. Dünya 5’ten büyüktür çıkışını yaparak gücümüzü bir kez daha dünyaya göstermiş bulunuyoruz.”

BİZE AİT OLMAYAN BİR KIYAFET GİYDİRİLDİ

Gençlerin arayışlarının umut veren türden olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir kimlik ihyasını konuşmak durumundaysak kendimizi belki de kendimizi olduğumuz gibi ifade etmekten imtina ettiğimizde kaynaklı. Yani, biz binlerce yıllık bir geçmişi olan millet olarak bize tanımlanan kimliklerle kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bize bir kıyafet giydirildi. Bu kıyafet bizi komik gösteriyor. Bir tarafımız bol, bir tarafımız yırtık ve bir tarafımızı sıkıyor. Çünkü, bize ait bir kıyafet değil. Bize ait kıyafetten kasıt ise değerlerimizi içinde bulundurandır. Kendi kimliğimiz. Sanıyorum, gençlerimiz kendi kimliklerini kuşandıklarında, işte o zaman gerçek anlamda öz güveni besleyecek olan bir dengeyi yakalamış olacaklar. Kendi kimliğimiz olmadan kuracağımız gelecek bize ait olmaz.”

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