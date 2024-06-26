Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasette normalleşme iradesi ortaya koymalarının AK Parti’ye yönelik hakaret ve sataşmaların kabullenileceği anlamına gelmediğine dikkat çekti. Önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olurken, muhalefet ile yapılan görüşmeler de gündeme geldi. Erdoğan, toplantıda “Kendimize yeni ortak aramıyoruz. Anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi milli meselelerde iç cepheyi tahkim etmeye çalışıyoruz" dedi.

KARŞILIĞI VERİLİR

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK açılış konuşmasında muhalefet ile yapılan görüşmelere de değindiği öğrenildi. Erdoğan, partiye dönük açıklamaların tekrarlanması halinde karşılık verileceğini de vurguladı. Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da toplantıda kendi alanlarına ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Uyutma zaten vardı

Sokak köpeklerine ilişkin düzenleme de MYK’da ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili güncel verileri sundu. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ise yapılan çalışmada gelinen son noktayı anlattı. Erdoğan’ın uyutma konusuna temkinli yaklaştığı konu hakkında Güler’in, Hayvanları Korumu Kanunu’nda bunun zaten olduğunu, sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi. Bunun üzerine Erdoğan’ın “Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun” dediği öğrenildi. Teklifin Meclis kapanmadan Meclis Başkanlığı’na sunulacağı belirtildi.

Bürokratik problemler konuşuldu

MYK’da ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, milletvekilleri daha önce yaptığı görüşmeleri 10 başlık altında sunumda topladı. Zeybekci sunumunda; ekonomi, adalet, bürokrasi, vergi mevzuatı, sanayi-teknoloji, kredi teşvikleri, Meclis işleyişi aksaklıkları, göç problemi, atıl iş gücü ile tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunlara yer verdi. Toplantıda öne çıkan başlıklardan birisi ise milletvekillerinin sahada karşılaştıkları bürokratik problemler oldu.

Lümpen faşizmin sığ sularına hapsolmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üç kıta yedi iklimde hüküm sürmüş bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti, ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez" dedi. Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Buradaki konuşmasında, iki yıllık zorunlu ve yoğun eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevincini yaşayan 483'ü kadın, 1883'ü erkek toplam 2 bin 366 polisi ve dereceye giren öğrencileri tebrik eden Erdoğan, dünyanın 15 farklı ülkesinden 94 misafir öğrenciyi akademiden mezun etmenin de heyecanının yaşandığını belirtti.

ANADOLU’YA SABİTLENİP YERYÜZÜNÜ KUCAKLAYACAĞIZ

Erdoğan, Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyasının dört bir ucunda görev yapacak polislere başarılar diledi. Yurt dışı ziyaretlerinde, Türkiye mezunlarının sadece bürokraside değil, hayatın farklı alanlarında da önemli konumlara geldiğini gördüğünü aktaran Erdoğan, akademiden iş dünyasına, sivil toplumdan siyasete uzanan çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milleti seven, insanlarla güçlü bağlara sahip polislerin elde ettiği başarılarla iftihar ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her ne kadar son dönemde ülkemizde böyle bir ufuktan rahatsız olan kimi kendini bilmezler türemişse de biz onlara kulak asmıyoruz. Üç kıta yedi iklimde hüküm sürmüş bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti, ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunda çizdiği cihanşümûl vizyonla devletimizin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğeriyle tüm yeryüzünü kucaklamaya devam edeceğiz. Ülkemizin gönül elçileri kadrosuna katılan bugünkü mezunlarımızın da gayretleriyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin."

BİR YILDA BİN 45 TERÖRİST ETKİSİZ

Erdoğan, son bir yılda 603 çetenin çökertildiğini, bu kapsamda 12 bin 500 kişinin gözaltına alınıp 4 bin 500'ünün tutuklandığını belirtti. Aynı süreçte PKK/KCK'ya yönelik 4 bin 877'si şehir, 29 bin 918'i kırsalda olmak üzere 34 bin 765 operasyon yapıldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu operasyonlarda 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi. Sadece geçen yıl FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı. 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir."

Bugün Bahçeli ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluşacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.







