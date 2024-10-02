Kendini asker gibi gösteren CHP'nin 'trol' hesabından kaos çağrısı: Biri bile ihraç edilecek olursa kıyameti kopartın!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gölge düşürmek için CHP'nin oluşturduğu trol ordusunda ismi geçen ve sosyal medyada kendisini 'asker' gibi gösteren 'militerdoktrin1' adlı hesaptan açık açık ayaklanma çağrısı yapıldı. Söz konusu paylaşımda haklarında soruşturma başlatılan kılıç çeken teğmenlerin ihraç edilmesi durumunda 'kıyameti kopartın' tehdidinde bulunuldu. Söz konusu hesabın 2023 seçimlerini etkilemek için CHP tarafından oluşturulan 'trol ordusu'nda yer aldığı da ortaya çıktı.
Kaos oluşturmak amacıyla bilgi kirliliği yayan bu hesap, güvenlik ve toplumsal huzura zarar vermeye yönelik paylaşımlar yaparak kargaşa ortamı oluşturmaya devam ediyor.
Teğmenler üzerinden kaos çağrısı
CHP'nin trol ordusundan
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, CHP'nin seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla hakaret ve dezenformasyon içerikleri yaymak için 40 bin kişilik bir trol ağı kurduğu ortaya çıkmıştı.
Söz konusu hesapların CHP teşkilatları ve belediyelerinde görev yapan kişiler tarafından yönetildiği, hatta bazı hesapların FETÖ firarileri ve PKK/KCK’dan kaydı bulunan şüpheliler tarafından idare edildiği deşifre edilmişti.