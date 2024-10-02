Kendini asker gibi gösteren CHP'nin 'trol' hesabından kaos çağrısı: Biri bile ihraç edilecek olursa kıyameti kopartın!

"Bugünden itibaren Atatürk’ün teğmenlerinden biri bile ihraç edilecek olursa, kıyameti kopartın! Bakın kıyameti kopartın! Kimseden korkmayın! Eğer siz bugün Atatürk’ün subaylarına sahip çıkmazsanız, yarın sizi koruyacak bir ordu bulamayacaksınız. Çünkü meydan tarikat ve cemaatlere kalacak! Irak Ordusu, bir tarikat (Kesnızani “Kimsenin bilmediği” anlamına gelen tarikat) ile yok oldu! Bırakın muhalefeti! Kendi ordunuza, kendi subayınıza, kendi askerinize önce siz kendiniz sahip çıkın! Bu Ordu, yüce Türk milletinin şeref ve namusudur! Sahip çıkmak zorundasın!"