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Kendini asker gibi gösteren CHP'nin 'trol' hesabından kaos çağrısı: Biri bile ihraç edilecek olursa kıyameti kopartın!

Kendini asker gibi gösteren CHP'nin 'trol' hesabından kaos çağrısı: Biri bile ihraç edilecek olursa kıyameti kopartın!

16:472/10/2024, الأربعاء
G: 2/10/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
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CHP'nin trol ordusundaki 'asker' kılıklı provokatör hesaptan kaos çağrısı
CHP'nin trol ordusundaki 'asker' kılıklı provokatör hesaptan kaos çağrısı

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gölge düşürmek için CHP'nin oluşturduğu trol ordusunda ismi geçen ve sosyal medyada kendisini 'asker' gibi gösteren 'militerdoktrin1' adlı hesaptan açık açık ayaklanma çağrısı yapıldı. Söz konusu paylaşımda haklarında soruşturma başlatılan kılıç çeken teğmenlerin ihraç edilmesi durumunda 'kıyameti kopartın' tehdidinde bulunuldu. Söz konusu hesabın 2023 seçimlerini etkilemek için CHP tarafından oluşturulan 'trol ordusu'nda yer aldığı da ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu X'te kendisini asker olarak tanıtan ve sürekli yanlış bilgi yayarak dezenformasyon faaliyetlerinde bulunan
'@militerdoktrin1'
adlı hesap,
'kılıç çeken teğmenler'
üzerinden devleti hedef alan yeni bir provokatif eyleme daha imza attı.

Kaos oluşturmak amacıyla bilgi kirliliği yayan bu hesap, güvenlik ve toplumsal huzura zarar vermeye yönelik paylaşımlar yaparak kargaşa ortamı oluşturmaya devam ediyor.


Teğmenler üzerinden kaos çağrısı


Kara Harp Okulları Mezuniyet Töreni’ndeki kılıç çekip slogan atarak ettikleri yemin büyük tepki çeken teğmenlerle ilgili paylaşımda bulunan söz konusu hesaptan alenen
'ayaklanma'
çağrısı yapıldı. Paylaşımda teğmenlerinin birinin bile ihraç edilmesi durumunda kıyametin koparılması tehdidinde bulunuldu.


Skandal paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Bugünden itibaren Atatürk’ün teğmenlerinden biri bile ihraç edilecek olursa, kıyameti kopartın! Bakın kıyameti kopartın! Kimseden korkmayın! Eğer siz bugün Atatürk’ün subaylarına sahip çıkmazsanız, yarın sizi koruyacak bir ordu bulamayacaksınız. Çünkü meydan tarikat ve cemaatlere kalacak! Irak Ordusu, bir tarikat (Kesnızani “Kimsenin bilmediği” anlamına gelen tarikat) ile yok oldu! Bırakın muhalefeti! Kendi ordunuza, kendi subayınıza, kendi askerinize önce siz kendiniz sahip çıkın! Bu Ordu, yüce Türk milletinin şeref ve namusudur! Sahip çıkmak zorundasın!"


CHP’nin ‘Cambridge Analytica’sı burada

CHP’nin seçimleri etkileme amacıyla, hakaret ve dezenformasyon içeriklerini yayan 40 bin kişilik trol ağı için Ankara Çukurambar’daki Mekik Plaza’da bir ofiste faaliyet yürütülüyor. Kılıçdaroğlu’nun kurduğu “Cambridge Analytica” benzeri şirketin bulunduğu Mekik Plaza, İletişim Başkanlığı binasına yakınlığı ile dikkat çekiyor. Söz konusu ofiste, CHP’nin algı operasyonunda görev alan troller ve fenomenler için içerikler üretiliyor. Milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarının son şekline burada karar veriliyor. Bir katın tamamen CHP’lilere ait olduğu binada o bölüme kimse alınmıyor. Seçim koordinasyon merkezi gibi işlem yapılan yerde YSK’dan alınan bilgiler işlenip kişilerin sosyal medya verileri bulunarak kullanıcılara göre manipüle edici içerikler üretiliyor.



CHP'nin trol ordusundan


Sosyal medyada tepki çeken skandal paylaşım ile ilgili yetkili kurumların harekete geçmesi istenirken 'Hüseyin Dicle' adlı şahsın yönetici olduğu tespit edilen söz konusu hesabın daha önce de CHP'nin seçimleri sabote etmek amacıyla oluşturduğu
'trol ordusu'
nun içinde yer aldığı öğrenildi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, CHP'nin seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla hakaret ve dezenformasyon içerikleri yaymak için 40 bin kişilik bir trol ağı kurduğu ortaya çıkmıştı.





CHP’nin propaganda faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen bu ağın, CHP’ye bağlı fenomenler, destek veren fenomenler, algı timleri, sokak röportajcıları ve sosyal medya habercileri gibi çeşitli birimlerden oluştuğu belirlenmişti. Ayrıca, sandık güvenliğine yönelik endişe oluşturmak ve toplumda güven bunalımı meydana getirmek amacıyla,
'@militerdoktrin1'
adlı hesabının da aralarında bulunduğu yüksek takipçili 121 hesabın sahte içerik üreterek propaganda yaptığı gündeme gelmişti.

Söz konusu hesapların CHP teşkilatları ve belediyelerinde görev yapan kişiler tarafından yönetildiği, hatta bazı hesapların FETÖ firarileri ve PKK/KCK’dan kaydı bulunan şüpheliler tarafından idare edildiği deşifre edilmişti.


Gözaltına alınmıştı


Sosyal medyada kaos çıkartmak için bilgi kirliliği yapan ve devleti hedef alan paylaşımlarda bulunan
'@militerdoktrin1'
hesabının yöneticisi olan Hüseyin Dicle geçtiğimiz sene gözaltına alınmıştı. Mesnetsiz iddialara dayandırdığı paylaşımlarıyla provokasyon yapan Dicle’nin dolandırıcılıktan da dosyası olduğu ortaya çıkmıştı.

Teğmenlerin kaçak yemini


Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulları Mezuniyet Töreni’nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarını havaya kaldırarak bir araya gelmişti. Teğmenler
"Mustafa Kemal’in askerleriyiz!"
diye slogan atarak tekrar ant içti.



Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?


Kamuoyunda 'darbe' iması olarak algılanan olaya Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ve MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
de çok sert tepki gösterdi.



21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılıçlı yeminle ilgili olarak
"Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz"
diye konuştu.


Bahçeli ise
"Medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk’le örtülmemeli ve gizlenmemelidir"
diyerek tepkisini dile getirdi.



#Teğmenler
#yemin
#Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
#Devlet Bahçeli

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