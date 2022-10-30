Gündem Kendisini sahte savcı olarak tanıtan şahıs yakalandı
İSTANBUL

Kendisini sahte savcı olarak tanıtan şahıs yakalandı

İstanbul'da kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak sözde icradan ve gümrükten ucuz otomobil alabileceğini vaat ederek, yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Ramazan G.(25) yakalandı.Şüphelinin kiralık olarak kullandığı çakar siren sistemi takılı otomobilin içinde 1 milyon lira ile Hakimler Savcılar Kurulu amblemli cüzdan ile internet ortamında hazırlanmış kendisini savcı olarak tanıtmasını sağlayacak sahte belgeler ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kendisini sahte savcı olarak tanıtan şahıs yakalandı
Sahte savcı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikayetleri değerlendiren polis ekipleri kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şüphelinin peşine düştü. Polise ifade veren mağdurlar, Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin kendilerine gümrük ya da icradan ucuz lüks otomobil alabileceğini vaat ederek milyonlarca lira dolandırdığını iddia etti.

SİREN ÇAKAR SİSTEMLİ OTOMOBİLİNİN İÇİNDE 1 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada takibe aldıkları şüpheliyi önceki gün kullandığı otomobilin içinde gözaltına aldı. Şüpheli Ramazan G.'nin kullandığı kiralık otomobile siren ve çakar sistemi takıldığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada 1 milyon 30 bin lira bulundu. Ayrıca araçta yapılan aramada internet üzerinde hazırlanmış ve dolandıracağı kişileri ikna etmek amacıyla kullandığı değerlendirilen kendisini savcı olarak tanıtmaya yarayan sahte belgeler ele geçirildi.

FOTOĞRAFI TÜM ADLİYELERE GÖNDERİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin kendisini savcı olarak tanıttığını ancak kimseyi dolandırmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin başka dolandırıcılık olaylarına karışmış olma ihtimaline karşılık fotoğrafı ve bilgileri bütün adliyelere ve polis merkezlerine gönderildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sekiz ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı
GÜNDEM
Sekiz ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 36 gözaltı

Dolandırıcıların yeni yöntemi: İsim analizi tüccarlığı!
GÜNDEM
Dolandırıcıların yeni yöntemi: İsim analizi tüccarlığı!
2 milyon tontahıl denizde kaldı

2 milyon ton
tahıl denizde kaldı

​Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırıyor.
Sakaryadafabrika yangını

Sakarya'da
fabrika yangını

İki saat sonra kontrol altına alındı.
Toggda torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu ortaya çıktı

Türk füzelerini<br>uçuracaklar

Türk füzelerini
uçuracaklar

​Yerli imkanlarla üretildi: Çok sayıda ülkeden talep geldi.

Altmış yıllık rüya gerçek oldu.

Yardım için durdu<br>hayatının şokunu yaşadı

Yardım için durdu
hayatının şokunu yaşadı

​Kırıkkale'deki iki ayrı kazada yedi kişi yaralandı.
İngiltere'yi karıştıran<br>Rus ajanı iddiası

İngiltere'yi karıştıran
Rus ajanı iddiası

​Eski Başbakan Truss'un telefonunu hacklediler.
151 kişi öldü<br>ulusal yas ilan edildi

151 kişi öldü
ulusal yas ilan edildi

​Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı.
Yolu kaçırınca<br>faciaya yol açıyordu

Yolu kaçırınca
faciaya yol açıyordu

​Düğün dönüşü feci kaza: İki çocuk altı yaralı var.

Gurbetçilerin sorunlarının çözümü için aile ataşelikleri yaygınlaştırılacak.

Satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071'e.

Eserlere saldırı sanatçıları böldü.
Çizgilerle<br>dünyaya seyahat

Çizgilerle
dünyaya seyahat

​Usta çizer Hasan Aycın: Siz yürüdükçe yollar açılır.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat büyük ödülleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat büyük ödülleri açıklandı

​İlim-Kültür Ödülü Hayrettin Karaman'a
Boğaziçi Film Festivali'nde Fincancı şovu

Boğaziçi Film Festivali'nde Fincancı şovu

Yönetmen Özcan Alper ödülünü Fincancı'ya ithaf etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.