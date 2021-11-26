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İZMİR

Kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı

İzmir'in Bornova ilçesinde M.G. (33), kendisini uyaran polis memuru E.Y. Y.'in (44) sırtına çakı sapladı. Yaralı polis, kaçan şüpheliyi etkisiz hale getirmek için bacağından vurdu. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA AA
Kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı
Olay anı kameralar tarafından kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir polisi memurunu bıçakladıktan sonra kaçmaya çalışan zanlı, ayağından vurularak yakalandı.

Egemenlik Mahallesi Alp Caddesi'nde devriye görevi yürüten polis ekibi, alkollü olduğu belirtilen ve sokakta gürültü çıkararak çevreyi rahatsız eden M.G'yi (38) uyardı.

İzmir'de polisi sırtından bıçaklayan saldırgan kamerada
OYNAT 00:55
İzmir'de polisi sırtından bıçaklayan saldırgan kamerada
İzmir Bornova'da sokak ortasında bağırarak küfürler savuran şahsı ikaz etmek isteyen polis bıçaklı saldırıya uğradı.

Polisi sırtından bıçaklayarak yaralayan saldırgan kaçmak isterken yaralı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polisin bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Polise küfürle karşılık veren M.G, polis memuru E.Y.Y'yi (44) bıçakla yaralayıp kaçmaya başladı.

DHA

Yaşanan kovalamacada polis, "dur" ihtarına uymayan şüpheliyi ayağından vurdu. Sokakta, zanlı tarafından kovalamaca sırasında yere atıldığı belirtilen 6 bıçak bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA

Yaralı polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi, zanlı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının kendisini uyaran polis memuruna bıçakla saldırması yer alıyor.

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