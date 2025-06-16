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Kene yine can aldı: Ölüm vakaları artıyor

Kene yine can aldı: Ölüm vakaları artıyor

04:0016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 3 çocuk babası Ali Şimşek (65), hayatını kaybetti.

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla pikniğe giden Ali Şimşek’in vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Şimşek, cuma günü rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi Pusatlı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.



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