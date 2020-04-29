Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kesin korunacak hassas alan ilan edildi Keşfedilmeyi bekliyor
KAYSERİ

Kesin korunacak hassas alan ilan edildi: Keşfedilmeyi bekliyor

Kayseri'de, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilen Tuzla-Palas Gölü, kıyıdaki tuz tabakası oluşumu, endemik bitki ve kuş çeşitliliğinin yanı sıra çevresindeki habitatla keşfedilmeyi bekliyor. Kente yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri sınırında yer alan, haziran-ekim döneminde yağışların azalması ve buharlaşmanın artmasıyla alanı daralan göl, suyun çekildiği kısımlarda 10-15 santimetre kalınlığında tuz tabakası oluşumuyla dikkati çekiyor.

Haber Merkezi AA

Göl çevresindeki sulak çayır habitatı, kuşların üreme ve beslenme alanı olarak kullanıldığından biyolojik çeşitlilik açısından önem arz ediyor. Alandaki toplam 295 damarlı bitki taksonundan 22'si endemik özellikte bulunuyor.

Çevresinde farklı habitatları bir arada bulunduran Tuzla-Palas Gölü, kuş gözlemi, doğa gezileri, doğa fotoğrafçılığı ve çamur banyosu imkanıyla birçok yerli ve yabancı gözlemci, bilim adamı ve doğaseverin ilgisini çekiyor.

"Kuş çeşitliliği oldukça yüksek"

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaptığı açıklamada, Tuzla-Palas Gölü doğal sit alanının, etrafında barındırdığı ekosistem, bitki ve hayvanlar açısından önemli konumda bulunduğunu vurguladı.

Bölgenin, göçmen kuşların Kayseri'de tercih ettiği dört yerden biri olduğunu dile getiren Özsoy, "Tam da mevsimindeyiz, kuş çeşitliliğinin maksimuma ulaştığı bir dönemdeyiz. Öncelikle bu açıdan çok önemli. Burası, safari yapmak, fotoğraf çekmek isteyen kuş severlerin tercih ettiği, kuş çeşitliliği oldukça yüksek bir alan." dedi.

Özsoy, insanlığın asırlardır buradaki tuzu kullandığına da dikkati çekti.

Bölgenin aynı zamanda İpek Yolu üzerinde bulunduğunu belirten Özsoy, şöyle konuştu:

"O kadar büyük olmasa da Tuz Gölü'ndeki mekanizmayı, ekosistemi görmek için bu bölgeye çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Tuzla Gölü, kapladığı alan, sakinliği, özellikle kuşların çokluluğu, çeşitliliği ve ulaşılabilirliğiyle, turizm açısından önemli potansiyel teşkil etmekte. Gelince sadece Tuzla Gölü'nü görmeyeceğiz. Hemen etrafta tarihi Sultanhanı, Şahruh Köprüsü var, yanından Kızılırmak geçiyor. Bir rota çıkarılabilir ve Tuzla Gölü bu rotanın üzerinde bir destinasyon olarak değerlendirilebilir."

Gölün 1984 yıllarda çekilen fotoğraflarına baktığını, bugüne kıyasla neredeyse hiçbir değişiklik görmediğini anlatan Özsoy, bunun da iyi bir gelişme olduğunu kaydetti.

Özsoy, burayı besleyen kaynakları korumanın, taban suyunu kontrollü şekilde kullanmanın, kirliliğin önüne geçmenin, bölgeye turizm veya gezi amaçlı yapılan seyahatlerde de etrafı kirletmemenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Abone Ol Google News
YÖK duyurdu

YÖK duyurdu

Öğrencilere ücretsiz internet verilecek.
Azmimiz ve heyecanımız arttı

Azmimiz ve heyecanımız arttı

​Faşist LGBT lobisine kötü haber.
Gözler bu toplantıda

Gözler bu toplantıda

​Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında son durumu konuşuyor.
Şaka gibi olay...

Şaka gibi olay...

​Trump'ı dinleyip dezenfektan içtiler.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

11 yaşındaki Didem'in çağrısına cevap gecikmedi.
36 ay vadeli destek!

36 ay vadeli destek!

​Bakan Berat Albayrak devreye alındığı açıkladı.

Eğitimler gözden geçirilmeli

Eğitimler gözden geçirilmeli

Suriyeli gencin öldürülmesi yeniden gündeme getirdi.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Rehavete kapılıyoruz

Rehavete kapılıyoruz

​Pazarlar yine doldu taştı, 65 ve 20 yaş kuralı da delindi...
ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

​Ülke 1 milyon vakaya nasıl ulaştı?
Telefonları susmuyor

Telefonları susmuyor

​Topladıkları çayın karının yüzde 50'sini alıyorlar.
Fırsatçılar<br>hesap verecek

Fırsatçılar
hesap verecek

​Albayrak: Milletin sofrasına el uzatanlara imkan veremeyeceğiz.
Yatakta bile<br>sırayla yatıyorlar

Yatakta bile
sırayla yatıyorlar

​80 yaşındaki baba ve 60 yaşındaki oğlunun hikayesi yürek burkuyor.
Beyin yakan hesap

Beyin yakan hesap

Söylediği sözlere CHP'ye yakın doktor bile dayanamadı.
Yıllar sonra<br>gelen itiraf

Yıllar sonra
gelen itiraf

​Servet Çetin, ​canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı
Gündem

Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı

Mersin'de Hakan G. (42) boşanmak isteyen eşi Emel G.'yi (33) 11 yerinden tornavidayla yaraladı. Emel G., hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra kaçan Hakan G., sosyal medya hesabından, "Seni kurşuna dizeceğim" paylaşımı yaptı.
Polislerin silah kullanma yetkisi ile ilgili eğitimler gözden geçirilmeli
Gündem

Polislerin silah kullanma yetkisi ile ilgili eğitimler gözden geçirilmeli

Adana'da 19 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan'ın polis tarafından kalbinden vurularak öldürülmesi, kolluk güçlerinin 'silah kullanma yetki sınırını' yeniden tartışmaya açtı. Türkiye'de geçmişte defalarca bu tür olayların yaşandığının altının çizen Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, "Yakalama amaçlı kolluğun silah kullanma yetkisi çok sınırlıdır. Polis 'yakalayacağım' diye şüpheliyi hedef alarak, ateş edemez. Bu konuda eğitimler gözden geçirilmeli" değerlendirmesinde bulundu.
En kapsamlı İslami uygulama Forİslam kullanıcıdan tam not aldı
Teknoloji

En kapsamlı İslami uygulama Forİslam kullanıcıdan tam not aldı

Forislam uygulamasının içerisinde; kıbleyi bulmak için pusula, namaz vakitleri geldiğinde uyarı sistemi, Allah'ın isimleri, kaçırdığınız kaza namazları, zikirmatik, en yakın camiye yönlendirme gibi birçok özellik var. Uygulama dini vecibelerinizi gerçekleştirirken tek tıkla bütün konulara ulaşabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda çevrimdışı da kullanılabilen uygulama için internetiniz olması da içeriklerden yararlanabiliyorsunuz. Uygulamaya App Store'dan ulaşıp Apple Watch ile dahi kullanabiliyorsunuz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.