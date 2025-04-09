KFOR görevini tamamlayan Mehmetçik Türkiye'ye döndü

65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli Komando Taburu görev süresini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Kosova'dan yurda dönen komandolar Çorlu Hava Meydan Komutanlığında karşılandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli Komando Taburu, 1 Nisan 2025 tarihinde görev süresini tamamladı. Kosova'dan Türkiye'ye dönen komandolarımız Çorlu Hava Meydan Komutanlığında karşılandı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, KFOR görevini tamamlayan komando taburunun fotoğrafları da yer aldı.
İlk komuta 2023'te alındı
Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.