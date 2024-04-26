KFOR bünyesindeki Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere keskin nişancı eğitimi

Kosova’nın kuzeyindeki Arnavutlar ile Sırplar arasında gerilim yükselirken Türk askeri, NATO Kosova Gücü (KFOR) kapsamında ülkeye komando taburu gönderiyor. Türk askeri 24 yıldır Kosova’da olsa da ilk kez kuzeyde görev yapacak. Yeni Şafak’a konuşan Kosovalı analist Dr. Mehmet Kalisi, birliği Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in Erdoğan’dan istemiş olabileceğini, çünkü iki tarafın da Türkiye’ye güvendiğini söyledi.