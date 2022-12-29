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İSTANBUL

KHK’lılar da belediyede: İBB FETÖ'cüleri de işe almış

PKK'lıların yanı sıra 15 Temmuz'dan sonra KHK ile TSK, Emniyet ve Jandarma'daki görevlerine son verilen FETÖ'cüler de İBB'de işe alınmış. Kara Kuvvetleri'nden ihraç Üsteğmen Ahmet Çırtlak, Deniz Kuvvetleri'nden ihraç Üsteğmen Cengiz Dönegel ve Jandarma'dan ihraç Astsubay Sadık Bayram İSPER'e, ihraç polis Feyyaz Metehan ise İSFALT'a girmiş.

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Burak Doğan Yeni Şafak
KHK’lılar da belediyede: İBB FETÖcüleri de işe almış
​PKK'lıların yanı sıra 15 Temmuz'dan sonra KHK ile TSK, Emniyet ve Jandarma'daki görevlerine son verilen FETÖ'cüler de İBB'de işe alınmış.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alınan terör iltisaklı isimlerle ilgili İçişleri Bakanlığı raporunda, “KHK ile kamudan ihraç edilen kişilere” de yer verildi. Bu isimler arasında TSK, Emniyet, Jandarma ve üniversitelerden ihraç edilen FETÖ bağlantılı isimler de var, terör örgütü PKK ve DHKP-C ile iltisakı olanlar da. Bu isimlerden bazıları ifşa olunca belediye ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. İşte raporda adı geçenlerden bazıları:

15 TEMMUZ'DAN SONRA İBB'YE GİRMİŞLER

- AHMET ÇIRTLAK: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen rütbesinde görev yaparken FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile ihraç edildi. İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de işe alındı.

- CENGİZ DÖNEGEL: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yaparken 375 sayılı KHK ile ihraç edildi. İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de işe alındı.

- SADIK BAYRAM: Jandarma Genel Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptı. FETÖ soruşturmaları kapsamında bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. 1 yılı aşkın süre İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de çalıştı.

- FEYYAZ METEHAN: 701 Sayılı KHK kapsamında polislikten çıkarıldı. İSFALT İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de işe alındı.

- İRFAN EMRE KOVANKAYA: Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. FETÖ ile iltisakı nedeniyle KHK ile ihraç edildi. BİMTAŞ’ta işe alındı.

DHKP-C'Lİ VE PKK'LILAR DA VAR

- HÜDEYDAN ECE: 2000 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı. Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme ve Tic. A.Ş.’de temizlik görevlisi olarak işe alındı.

- VEYSİ ALTINTAŞ: Örgüte müzahir sözde STK'lar tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'a destek için düzenlenen gösterilerde gözaltına alınarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nde Şehir Planlamacısı olarak çalıştı.

- MAHMUT HAKAN KOÇAK: Hakkında PKK propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma yürütüldü. BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj bünyesinde işe alındı.

- FATMA ŞENVARDAR: DHKP/C bağlantılı. 2016’da KHK ile atıldı. 2021’de İBB'ye bağlı İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de işe alınıp bir süre çalıştı.

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