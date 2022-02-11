​Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde: Halkı suça teşvik ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu. "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diye konuşan Kılıçdaroğlu’nun büyük tepki çeken bu açıklaması, “provokasyon” ve “suça teşvik” olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu’na gelen tepkilerin bazıları şöyle:

İSYAN DENEMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Dün akşam yine kameranın karşısına geçip “elektrik faturasını ödemeyeceğini” ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz.

KAOS OLUŞTURMA ÇABASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Ülkemizde muhalefet eleştiri ve öneri değil, yıkıcılık unsuru haline gelmiş halde. Bunu biz Gezi olaylarında da gördük. Kılıçdaroğlu kaos oluşturma çabası içinde. Provokasyon yapıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor. Eleştiri/öneri baş tacı, ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: Bu yapılan siyaset değil, provokasyon ve suç işlemeye tahrik ve teşviktir.

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İYİ Parti ortağına katılmadı

CHP liderinin çıkışına ittifak ortağı İYİ Parti’den de tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı bir televizyon programında, “Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz” sorusuna, “Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir” yanıtını verdi.

HDP’nin peşine takıldı

Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamasından önce HDP de Türkiye’yi karıştırmak için elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yaptı. HDP Genel Merkezi’nden örgütlere gönderilen yazıda, “Halk eylemlerini en güçlü katılımla sahiplenmeliyiz” denildi. HDP’nin yazısından sadece birkaç gün sonra Kılıçdaroğlu’nun da “elektrik faturamı ödemeyeceğim” çıkışıyla vatandaşları provoke etmeye çalışması, “Yine HDP’nin peşine takıldı” yorumlarını beraberinde getirdi.

'Hashtag'lere FETÖ’cü desteği

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından Twitter’da açılan 'hashtag'lere FETÖ’cüler de destek verdi. Kaçak Can Dündar da Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşarak, “Sivil itaatsizlik güzeldir” dedi. Vatandaşı ateşe atıyor!

Örtülü olarak halka sivil itaatsizlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu ve onu takip ederek faturaları ödemeyip kaçak olarak elektrik kullananları bekleyen hukuksal süreç ise şöyle:

- Son ödeme tarihinde ödeme yapılmazsa tedarikçi şirketler ilk olarak tüketiciyi uyarıyor.

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- Fatura ödenmediğinde ikinci bir bildirimin ardından 5 iş günü içinde yine ödeme yapılmamışsa elektrik enerjisi kesiliyor.

- Ödeme gerçekleşmezse şirket icra takibi başlatıyor.

- Mühür kıranlar ya da kaçak elektirik kullanananlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

- Dokunulmazılığı nedeniyle Kılıçdaroğlu’na bu cezalar uygulanmaz ancak benzer yol izleyen vatandaşlar para ve hapis cezaları ile karşılaşabilir.

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