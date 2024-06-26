Kılıçdaroğlu süre verdi: Bir yıl içinde giderim

Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar, "Kılıçdaroğlu eylül ayındaki Tüzük Kurultayı'nı seçimli kurultaya dönüştürebilirse bir yıl içinde CHP'yi olağanüstü kurultaya götürecek. Bu kurultayda kendisi aday olmayacak ve yerine işaret ettiği bir isim aday olarak kurultaya girecek" diyerek açıkladı. Öte yandan parti içi çalışmalara hız veren Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşeceğine ilişkin iddiaları yalanladı.