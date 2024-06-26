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Kılıçdaroğlu süre verdi: Bir yıl içinde giderim

CHP'de eski Genel Başkan Kemal partiyi teslim edecek güvenilir bir isim bulduktan sonra liderlik iddiasını sonlandıracağı öğrenildi.

Uğur Duyan
04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:18 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar, "Kılıçdaroğlu eylül ayındaki Tüzük Kurultayı'nı seçimli kurultaya dönüştürebilirse bir yıl içinde CHP'yi olağanüstü kurultaya götürecek. Bu kurultayda kendisi aday olmayacak ve yerine işaret ettiği bir isim aday olarak kurultaya girecek" diyerek açıkladı. Öte yandan parti içi çalışmalara hız veren Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşeceğine ilişkin iddiaları yalanladı.




#siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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