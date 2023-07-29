Kılıçdaroğlu’na ‘bırak’ dedi

Önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Toplum lider değişimi istiyor” mesajını paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP yönetimine tam saha pres yapmaya devam ediyor. Haftalık gazete Oksijen için bir makale kaleme alan İmamoğlu, “Demokratik lider, beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir” dedi. Muhalefet olarak toplumdaki değişim arzusunu karşılayamadıklarını kaydeden İmamoğlu, “İkinci yüzyılımızda yeni yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum” mesajı da verdi.

PARTİ KİMSENİN MÜLKÜ DEĞİL

İBB Başkanı İmamoğlu, “Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır, ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir” ifadelerini kullandı. CHP’deki örgütlenme modelini de eleştiren İmamoğlu, “Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur. Parti elitleri örgütlenme modelini değiştirmez. Partiler topluma kapalı, liderin şahsi tercihlerinin ve etrafındaki dar çevrelerin etkili olduğu, dışlayıcı yapılara dönüştü” açıklamalarında bulundu.

BİR MANİFESTO DAHA YAYINLAYACAK

“İkinci yüzyılımızda yeni yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum” ifadesini de kullanan İmamoğlu, önümüzdeki günlerde, ilkelerini ve yaklaşımlarını ortaya koyacak manifesto niteliğinde bir paylaşımda bulunacağını da açıkladı. Öte yandan İBB Başkanı, “Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız.” dedi.







