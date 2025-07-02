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Kılıçdaroğlu'na ofis operasyonu: Mal sahibi 'ihtiyaçtan' satışa çıkardı

Kılıçdaroğlu'na ofis operasyonu: Mal sahibi 'ihtiyaçtan' satışa çıkardı

18:472/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kılıçdaroğlu'nun ofis olarak kullandığı villa, mal sahibi tarafından satışa kondu.
Kılıçdaroğlu'nun ofis olarak kullandığı villa, mal sahibi tarafından satışa kondu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi görüşmelerini yürüttüğü ofis satışa çıkarıldı. Mülk sahibi tarafından ilana konulan villa, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılmasının ardından hem parti kurmayları hem de kamuoyunun dikkatini çeken bir adresti. Şaibeli kurultay davası ve etkileri sürerken yaşananlar Kılıçdaroğlu'nu 'bezdirme' çabaları olarak nitelendiriliyor.

Şaibeli kurultay davası nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dahi hedef tahtasına koyduğu CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da kullandığı ofis, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun kurultay yenilgisi sonrası siyasi temaslarını sürdürdüğü ve görüşmeler yaptığı bilinen dairenin satışı, "ihtiyaç nedeniyle" gerçekleşti.

Mal sahibi 'ihtiyaçtan' satışa çıkardı

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılmasının ardından görüşmelerini sürdürdüğü bu adres, hem parti kurmayları hem de kamuoyunun dikkatini çeken bir noktadaydı.

Ofisin mülk sahibi, satış kararının kişisel ihtiyaçlardan kaynaklandığını belirtti.

Söz konusu ofisin Kılıçdaroğlu tarafından boşaltılıp boşaltılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.



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