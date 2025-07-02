Kılıçdaroğlu'na ofis operasyonu: Mal sahibi 'ihtiyaçtan' satışa çıkardı

Şaibeli kurultay davası nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dahi hedef tahtasına koyduğu CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da kullandığı ofis, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun kurultay yenilgisi sonrası siyasi temaslarını sürdürdüğü ve görüşmeler yaptığı bilinen dairenin satışı, "ihtiyaç nedeniyle" gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılmasının ardından görüşmelerini sürdürdüğü bu adres, hem parti kurmayları hem de kamuoyunun dikkatini çeken bir noktadaydı.