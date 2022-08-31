Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon iddiası

Köstebeği aracılığıyla hükümetin icraatlarını önceden haber alıp gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız” iddiasını ortaya attı. Son günlerde sosyal medya üzerinden halkı provokatif açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, dün yaptığı paylaşımla buna benzer iddialarda bulundu.

KAVGA ETMEYECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu, “Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!” ifadelerini kullandı.

DEMOKRAT AMCANIZ!

Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum. Onun için kavga etmeyin. dedi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu köstebeği kendisi itiraf etti