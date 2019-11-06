Gündem Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyor İdam sehpasına çıkarsalar çay içmezsen seni asacağız deseler içmem
KİLİS

Kilis haber: Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyor

Yediği tokat yüzünden 55 yıldır çay içmiyor: İdam sehpasına çıkarsalar 'çay içmezsen seni asacağız' deseler içmem

Kilis’te yaşayan Mustafa Berksözlü, 55 yıl önce askerde çay yüzünden yediği tokadın ardından bir daha çay içmedi. 55 yıldır ağzına çay sürmeyen Mustafa Berksözlü, "Beni idam sehpasına çıkarsalar, çay içmezsen seni asacağız deseler, o çayı içmem" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Berksözlü, 55 yıldır çay içmemesinin nedenini anlattı.
Mustafa Berksözlü, 55 yıldır çay içmemesinin nedenini anlattı.

Kilis’te yemenicilik yapan 75 yaşındaki Mustafa Berksözlü, 24 Mart 1954 tarihinde Sivas’ta vatani görevini yaparken çayına şeker atılmasını isteyince tokat yedi.

Yemenicilik yapan 75 yaşındaki Mustafa Berksözlü

30 yıldır su içmiyor
HAYAT
30 yıldır su içmiyor

55 yıldır bitmek bilmeyen inadı nedeniyle çay içmeyen Berksözlü, "Sivil hayatta o zaman çayın bardağı 25 kuruş, askerde ise 10 kuruş, şekeri kerpeten ile kesip atıyorlar. Şekeri az attıkları için çay çok acı oluyor. Benden iki ay kıdemli askere 'komutanım bana az fazla şeker at 25 kuruş vereyim' dedim. Nereli olduğumu sordu, söyleyince 'kantine kafanı uzat' deyince ben de uzattım, bana 'senin baban muhtar mı, sende sarı öküz parası mı var' diyerek beni tokatladı. Ben de bir arkadaşım ile birlikte askerden firar etme kararı verdik. 15 dakika sonra firardan vazgeçtim" dedi.

Berksözlü, "Kendi kendime 'sen bu çayı içersen insan değilsin' dedim, o günden beri ağzıma çay koymadım. Misafirliğe gittiğimde de çay içmem, hiçbir yerde, kahve içeriz, su içerim, meşrubat içerim, ama çay içmem. Evde hanım çay bardağını önüme koysa o bardağı yere atar kırarım. 'Beni idam sehpasına çıkarsalar, çay içmezsen seni asacağız deseler, o çayı içmem asın' derim" diye konuştu.

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