Kilis Valisi: Kent nüfusunun yüzde 38,47'si Suriyeli

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemizde 3 Milyon 700 bin Suriyeli var

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki Suriyelilerin sayısına ilişkin konuşan Çataklı, '3 Milyon 700 bin Suriyeli var ülkemizde. Türkiye'nin yüklendiği bir yük var ve bunun çözümünü tartışmaktan doğal bir şey yok. Buna kimse itiraz edemez ama buradan manipülatif sonuçlar elde etmeye karşıyız. Biz sorunun farkındayız, buna dönük çözüm planı ve stratejilerimiz de var.' ifadelerini kullandı.