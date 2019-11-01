Gündem Kiliste 2 DEAŞlı kadın yakalandı Interpol tarafından aranıyordu
KİLİS

Kilis'te 2 DEAŞ'lı kadın yakalandı: Interpol tarafından aranıyordu

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus vatandaşı 2 DEAŞ üyesi kadın, Kilis'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken beraberlerindeki 3 çocukla birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya vatandaşı 2 kadın, beraberlerindeki 3 çocukla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

  • Ekipler, Duruca köyü Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 2 kadını, beraberlerindeki 3 çocukla yakaladı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı

Kimlik kontrollerinde, Rusya vatandaşları E.K. ve E.S. oldukları belirlenen teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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