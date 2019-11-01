Kilis'te 2 DEAŞ'lı kadın yakalandı: Interpol tarafından aranıyordu

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Konya'da televizyonun alev aldığı evde yangın çıktı: Binada bulunanlar tahliye edildi

Konya'da bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 7 aylık hamile kadın ve eşiyle, apartmanda bulunan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, binada bulunanalar da tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.