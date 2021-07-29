Kilis'teki orman yangın kontrol altına alındı

Kilis’in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda saat 14,00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi.
Yoğun çalışmayla 2.5 saatte kontrol altına alındı
Ekipler rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Orman yangını yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı
Yangına Kilis ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gönderilen ekipler, vatandaşlar ve askerler de müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı.