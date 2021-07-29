Gündem Kilisteki orman yangın kontrol altına alındı
KİLİS

Kilis'teki orman yangın kontrol altına alındı

Kilis’in Demirciler mevkisinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor.

Haber Merkezi İHA
Kiliste orman yangını
Yangın rüzgar nedeniyle büyüyor.

Kilis’in Gülbaba ve Demirciler köyü orasındaki ormanlık alanda saat 14,00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer, 10 itfaiye, 70 işçi, 5 teknik personel ile müdahale edildi.

Yangına Kilis ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangına Kilis ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yoğun çalışmayla 2.5 saatte kontrol altına alındı

Ekipler rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Orman yangını yaklaşık 2.5 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Yangına Kilis ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gönderilen ekipler, vatandaşlar ve askerler de müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı.


PKK sempatizanı kışlada yangın çıkarmaya çalışırken yakalandı
GÜNDEM
PKK sempatizanı kışlada yangın çıkarmaya çalışırken yakalandı

Marmaris'te korkutan orman yangını: Alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
FOTOĞRAF 8
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Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı
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Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
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Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Marmaris'te korkutan orman yangını: Alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve otellere yaklaşık 100 metre yaklaşan alevlere ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.


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