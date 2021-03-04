Gündem Kim yalan söylüyor
POLİTİKA

​Kim yalan söylüyor

Kim yalan söylüyor

CHP’de Teoman Sancar’ın “kaset ve şantaj” iddiasıyla gelen istifası, karşılıklı yalanlamalarla bilmeceye dönüştü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti olarak istifanın nedenini bilmediklerini iddia etmişti. Sancar ise CHP Genel Merkezi’ne çağrılarak istifaya zorlandığını açıkladı. Adı Muharrem İnce’nin kuracağı partiyle anılan Sancar, “kaset bahanesi”yle tasfiye mi edildi? “Ne tacizci, ne eşcinsel olduğunu, ne de ihale yolsuzluğuna” karıştığını iddia eden Sancar’ın uygunsuz görüntülerinin çekildiği evle ilgili de çelişkiler var. Sancar, misafir gittiği evde uyuyakaldığını, söz konusu videonun burada çekildiğini öne sürdü. Ancak Sancar’ın konuştuğu gazeteciler, evin Sancar’a ait olduğunu yazdı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Teoman Sancar
Teoman Sancar

CHP’de Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın istifasıyla gündeme oturan kaset şantajı, bilmeceye dönüştü. Sancar ve CHP yönetiminden gelen karşılıklı açıklamalar “Kim yalan söylüyor?” tartışmalarına neden oldu.

CHP'de 'Ayıp' depremi: Teoman Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi
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BANA VİDEO İZLETTİLER!

  • Belirsizliğini koruyan ilk konu Sancar’ın istifa mı ettiği, yoksa yönetim tarafından istifasının mı istendiği yönünde. Sancar, son olarak “İstifa mektubum bile hazırlanmıştı” derken, istifanın ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise “İstifasının nedenleri konusunda, istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz” dedi. Ancak, Sancar kendisinin CHP Genel Merkezi’ne çağrıldığını, burada Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştüğünü, kendisine Torun’un telefonundan belli belirsiz video izletildiğini ancak videodaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Faik Öztrakn

Seyit Torun

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İHALE DE ESRARENGİZ

Söz konusu iddialarda geçen Ataşehir-Bodrum-Kuşadası üçgeninde yaşanan ihale yolsuzluğu da sır perdelerinden biri. Parti yönetimi bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken Sancar, “Ben Teoman Sancar olarak bunların hiçbirisinin içinde olmadığımı kamuoyuna anlatacağım” ifadelerini kullandı. İhalelerin ne olduğu, ne Sancar ne de Genel Merkez tarafından açıklandı.

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OLAY YERİ BELİRSİZ

  • Kaset şantajına konu olan yer de muamma. “Ne tacizci, ne eşcinsel olduğunu, ne de ihale yolsuzluğuna” karıştığını iddia eden Sancar, olayın geçtiği yerle ilgili, “Daha önceden tanıştığım ailecek de görüştüğümüz bir kişi, çalıştığı kurumda çok baskı gördüğünü belirterek görüşmek istediğini söyledi. Mekanlar kapalı olduğu için evine gittim. Kapıda biraz görüştük. Konu uzayınca içeriye geçtim. Saatin geç olması nedeniyle orada uyuyakalmışım” dedi. Sancar’ın bu sözleri “Başka birinin evinde nasıl uyuyakalıyor?” yorumlarına neden olurken Sancar’ın konuştuğu gazeteciler de, evin Sancar’a ait olduğunu yazdı.

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TRANSFER Mİ ÖNLENDİ?

Olayda bu kadar belirsizlik varken CHP’nin bir milletvekilini istifaya zorlaması da akıllara takılan sorular arasında. Yanıtı aranan bir diğer soru ise Muharrem İnce’nin kuracağı Memleket Partisi’ne katılacak isimler arasında adı telaffuz edilen Sancar’ın buraya geçişinin önlenmek istenip istenmemesi.

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