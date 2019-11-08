Kıran-5 Harekatı: PKK'nın ana hatlara sızmasının önüne geçilecek

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK varlığının sona ermesi ve teröristlerin sınırların 30 kilometre güneyine çekilmesiyle ilgili çalışmalarını yürüten Türkiye, son derece stratejik bölgede yeni bir harekat başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Yeni Şafak, 'Kıran-5 operasyonunun stratejik hedefleri neler olacak? Askeri harekatın düzenlendiği bölge neden önemli?' sorularını uzmanlara sordu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Kıran-5 Harekatı ile YPG/PKK'nın bölge komutanlıkları arasında boşlukları değerlendirme şansının kalmayacağını belirterek, "YPG/PKK bu bölgeyi son yıllarda etkili şekilde kullandı. YPG/PKK'nın toplum üzerinde ortaya koyacağı terör çalışmaları ve bunun siyasete uzanan boyutunun devamlılığı açısından Muş, Diyarbakır ve Bingöl arasında kalan bölgeye yönelik operasyon son derece önemli. Bu kapsamda ara hatta böylesine müşterek bir harekat icra edilmesiyle PKK'nın boşlukları kullanma imkanı kalmayacak" dedi.

YPG'YE KIŞ YAPILANMASINA DARBE VURULACAK

YPG/PKK terör örgütünün faaliyetlerini engellemenin yolunun kış yapılanmasını engellemekten geçeceğinin altını çizen Ağar, şu ifadelere yer verdi:

"PKK/YPG terör örgütü her baharda sözde bir bahar atılımı ve bu atılım çerçevesinde stratejik eylemler yapmanın peşine düşer. Bu terör eylemlerinin engellenmesi PKK'nın kış tertiplenmesi diye ifade ettiği o tertiplenmenin bozulmasından geçer. Türkiye, PKK'nın arzu ettiği alanlarda yuvalanmasını engellemek için sonbahardan itibaren o bölgelerde yığınak oluşturmasına izin vermez. Keşif, gözetleme ve istihbarat çalışması yapmasını önler. Milis ve yer altı örgütlenmesi ve sempatizan çalışmalarının önüne geçer. Bu şekilde PKK'nın kışın yapacağı eylem ve etkilerin önüne geçilir."

PKK'lı teröristlerin barınak ve mağaraları teker teker tespit ediliyor.

KIRAN-1'DE 18 TERÖRİST

Hakkari-Van-Şırnak kırsalında başlatılan Kıran-1 operasyonu kapsamında, 24 Eylül'de Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi, 6 iş birlikçi yakalandı. 45 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 5 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 5 RPG-7 Roketatar, 4 adet AT-4 tanksavar füzesi, 15 el bombası, 8 bin 580 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 7 adet EYP, 15,5 kilogram patlayıcı madde, 20 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Mehmetçik, YPG/PKK'lı teröristlerin kış yapılanmasına darbe vuruyor.

KIRAN-2'DE 9 TERÖRİST

27 Ağustos'da Mardin-Batman-Şırnak üçgeninde başlatılan Kıran-2 operasyonunda ise 9 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 2 işbirlikçi yakalandı. Operasyonda 7 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Biksi makinalı tüfeği, 7 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet TB-6 Tamburalı bombaatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda İHA ve SİHA'lar destek veriyor, hedeflenen bölgeler ateş altına alınıyor.

KIRAN-3'TE 16 TERÖRİST

21 Eylül'de Siirt ve Şırnak ara hattında başlatılan Kıran-3 operasyonunda 7 komando taburu, 16 polis özel harekat timi, 25 güvenlik korucu timi olmak üzere toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev aldı. Devam eden operasyonda aralarında İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan 'Koçer' kod adlı Orhan İince ve 'Canda Kıçi' kod adlı Kader Malgoz'un da bulunduğu toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 6 mağara, barınak, sığınak ve 4 EYP imha edildi.

KIRAN-4 BAŞLADI

Kıran-4 operasyonu ise 24 Eylül'den itibaren Çemçe-Madur bölgesi merkez olmak üzere Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılılan operasyon kapsamında Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur bölgesinde 25 Eylül tarihinde 1 adet EYP ele geçirildi. Operasyonda Jandarma, Poliz Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev aldı.

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TOPLAM 48 TERÖRİST

Bakanlık, 17 Ağustos tarihinden itibaren başlatılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini, çok sayıda silah mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu. Kıran operasyonlarının terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek devam edeceği kaydedildi.



