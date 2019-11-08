Gündem Kıran-5 Harekatı PKKnın ana hatlara sızmasının önüne geçilecek
DİYARBAKIR

Kıran-5 Harekatı: PKK'nın ana hatlara sızmasının önüne geçilecek

Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgelerinin temizlenmesi için hem askeri hem de diplomatik girişimlerini sürdürürken, yurt içinde oldukça stratejik bir bölgede Kıran-5 operasyonunu başlattı. 3 bine yakın askerin katıldığı askeri harekat Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattında gerçekleşiyor. Bu harekatın Şenyayla gibi terörle mücadelede sembol olan bir bölgede yapıldığına dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Kıran-5 Harekatı, YPG/PKK terör örgütünün bölge komutanlıklarının ana hatlarına sızmasını engelleyen bir operasyon olması bakımından oldukça stratejik" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Şenyayla bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başladı.
Şenyayla bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başladı.

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK varlığının sona ermesi ve teröristlerin sınırların 30 kilometre güneyine çekilmesiyle ilgili çalışmalarını yürüten Türkiye, son derece stratejik bölgede yeni bir harekat başlattığını duyurdu.

  • İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
Yeni Şafak, 'Kıran-5 operasyonunun stratejik hedefleri neler olacak? Askeri harekatın düzenlendiği bölge neden önemli?' sorularını uzmanlara sordu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Kıran-5 Harekatı ile YPG/PKK'nın bölge komutanlıkları arasında boşlukları değerlendirme şansının kalmayacağını belirterek, "YPG/PKK bu bölgeyi son yıllarda etkili şekilde kullandı. YPG/PKK'nın toplum üzerinde ortaya koyacağı terör çalışmaları ve bunun siyasete uzanan boyutunun devamlılığı açısından Muş, Diyarbakır ve Bingöl arasında kalan bölgeye yönelik operasyon son derece önemli. Bu kapsamda ara hatta böylesine müşterek bir harekat icra edilmesiyle PKK'nın boşlukları kullanma imkanı kalmayacak" dedi.

YPG'YE KIŞ YAPILANMASINA DARBE VURULACAK

YPG/PKK terör örgütünün faaliyetlerini engellemenin yolunun kış yapılanmasını engellemekten geçeceğinin altını çizen Ağar, şu ifadelere yer verdi:

  • "PKK/YPG terör örgütü her baharda sözde bir bahar atılımı ve bu atılım çerçevesinde stratejik eylemler yapmanın peşine düşer. Bu terör eylemlerinin engellenmesi PKK'nın kış tertiplenmesi diye ifade ettiği o tertiplenmenin bozulmasından geçer. Türkiye, PKK'nın arzu ettiği alanlarda yuvalanmasını engellemek için sonbahardan itibaren o bölgelerde yığınak oluşturmasına izin vermez. Keşif, gözetleme ve istihbarat çalışması yapmasını önler. Milis ve yer altı örgütlenmesi ve sempatizan çalışmalarının önüne geçer. Bu şekilde PKK'nın kışın yapacağı eylem ve etkilerin önüne geçilir."

PKK'lı teröristlerin barınak ve mağaraları teker teker tespit ediliyor.

KIRAN-1'DE 18 TERÖRİST

Hakkari-Van-Şırnak kırsalında başlatılan Kıran-1 operasyonu kapsamında, 24 Eylül'de Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 7 teröristle birlikte toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi, 6 iş birlikçi yakalandı. 45 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 5 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 5 RPG-7 Roketatar, 4 adet AT-4 tanksavar füzesi, 15 el bombası, 8 bin 580 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 7 adet EYP, 15,5 kilogram patlayıcı madde, 20 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mehmetçik, YPG/PKK'lı teröristlerin kış yapılanmasına darbe vuruyor.

KIRAN-2'DE 9 TERÖRİST

27 Ağustos'da Mardin-Batman-Şırnak üçgeninde başlatılan Kıran-2 operasyonunda ise 9 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 2 işbirlikçi yakalandı. Operasyonda 7 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Biksi makinalı tüfeği, 7 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet TB-6 Tamburalı bombaatar, 7 adet tabanca, 45 adet el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda İHA ve SİHA'lar destek veriyor, hedeflenen bölgeler ateş altına alınıyor.

KIRAN-3'TE 16 TERÖRİST

21 Eylül'de Siirt ve Şırnak ara hattında başlatılan Kıran-3 operasyonunda 7 komando taburu, 16 polis özel harekat timi, 25 güvenlik korucu timi olmak üzere toplam 155 operasyonel tim, 2 bin 325 personel görev aldı. Devam eden operasyonda aralarında İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan 'Koçer' kod adlı Orhan İince ve 'Canda Kıçi' kod adlı Kader Malgoz'un da bulunduğu toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 6 mağara, barınak, sığınak ve 4 EYP imha edildi.

KIRAN-4 BAŞLADI

Kıran-4 operasyonu ise 24 Eylül'den itibaren Çemçe-Madur bölgesi merkez olmak üzere Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılılan operasyon kapsamında Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur bölgesinde 25 Eylül tarihinde 1 adet EYP ele geçirildi. Operasyonda Jandarma, Poliz Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev aldı.

TOPLAM 48 TERÖRİST

  • Bakanlık, 17 Ağustos tarihinden itibaren başlatılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 58 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini, çok sayıda silah mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini duyurdu. Kıran operasyonlarının terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek devam edeceği kaydedildi.

179 Tim katılımıyla KIRAN-5 Operasyonu başladı
OYNAT 01:26
179 Tim katılımıyla KIRAN-5 Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında JÖH, PÖH ve Jandarma komando birliklerinden 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.


ABD ve Rusya sözünü tutmadı

ABD ve Rusya sözünü tutmadı

​Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
1 liraya devredilmişti

1 liraya devredilmişti

Türkiye'nin en büyük 23'üncü şirketi oldu.
Hepsi ele geçirildi

Hepsi ele geçirildi

​Tel Abyad'da arama faaliyetleri devam ediyor.
4 saatlik şarjla <br>400 km gidiyor

4 saatlik şarjla
400 km gidiyor

Almanya'ya 23 yerli elektrikli otobüs ihraç edildi.
PKK nefes alamayacak

PKK nefes alamayacak

​Terörle mücadelede sembol olan bölgede operasyon başladı.
17 köyü<br>etkileyen felaket

17 köyü
etkileyen felaket

Manyas'tan doğan Kara Dere'de binlerce balık öldü.

İşçiye mesaj<br>patrona mektup

İşçiye mesaj
patrona mektup

Maaşı düşük gösterenlere karşı harekete geçiliyor.

Ankara'dan<br>müfettiş gönderdik

Ankara'dan
müfettiş gönderdik

​Bakan Selçuk'tan otizmli çocuklara ayrımcılık iddialarına açıklama.

Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Profesyonel ellerde kurgulanıyor

Profesyonel ellerde kurgulanıyor

Twitter'da dezenformasyon nasıl yayılıyor?
Polise 155<br> kurşunla infaz

Polise 155
kurşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu tutuklayan polise 30 saniye kurşun yağdırdılar.
Türkiye'yi <br>ayağa kaldıran okulda bu sabah

Türkiye'yi
ayağa kaldıran okulda bu sabah

​Down sendromlu ve otistik çocuklar yuhalanmıştı.
'Kıran-5' başladı

'Kıran-5' başladı

3 ildeki operasyona 179 tim katılıyor.
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.