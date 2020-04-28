Kırıkkale'de iki köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı

Delice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 07/04/2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince 08.04.2020 tarihi itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilen ilçemize bağlı Büyükafşar köyünün karantina süresi 28.04.2020 tarihi saat 00:00 itibariyle sona ermiştir" denildi.

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Şehir dışından gelen bir çiftin testlerinin pozitif çıkması sonrasında 700 nüfuslu köyün giriş ve çıkışları 8 Nisan tarihi itibariyle kapatılmıştı.

Öte yandan 11 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibarıyla ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınan Keskin’in Dağsolaklısı köyünde de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karar kaldırıldı.