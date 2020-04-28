Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kırıkkalede iki köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı
KIRIKKALE TÜRKİYE

Kırıkkale’de karantina: İki köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı

Kırıkkale'de iki köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar ile Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köylerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kırıkkale'nin iki köyünde karantina uygulanmıştı.
Kırıkkale'nin iki köyünde karantina uygulanmıştı.

Delice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 07/04/2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince 08.04.2020 tarihi itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilen ilçemize bağlı Büyükafşar köyünün karantina süresi 28.04.2020 tarihi saat 00:00 itibariyle sona ermiştir" denildi.

Köylülerden doğal karantina: ‘Hurdacı, satıcı ve dilenci’ giremiyor
GÜNDEM
Köylülerden doğal karantina: ‘Hurdacı, satıcı ve dilenci’ giremiyor


Şehir dışından gelen bir çiftin testlerinin pozitif çıkması sonrasında 700 nüfuslu köyün giriş ve çıkışları 8 Nisan tarihi itibariyle kapatılmıştı.

Öte yandan 11 Nisan 2020 tarihi saat 00.00 itibarıyla ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınan Keskin’in Dağsolaklısı köyünde de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karar kaldırıldı.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
KORONAVİRÜS
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
Abone Ol Google News
Karalar kendini yalanladı

Karalar kendini yalanladı

​'Valimiz arayıp 'Sana ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu...
Röntgenin ifadesini verecek

Röntgenin ifadesini verecek

Başkanına Altun'un evini çektiren Kaftancıoğlu savcılığa çağrıldı.
Sosyal mesafeli namaz

Sosyal mesafeli namaz

​Kabe'de pazartesi günü az sayıda kişinin akşam namazını kılmalarına izin verildi.
Koronavirüsten<br> daha tehlikeli

Koronavirüsten
daha tehlikeli

​Prof. Ceyhan: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebiliriz.
İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

İkili hanelere gelmesini bekliyoruz

3 kırılma yaşandıktan sonra vaka sayıları düşecek.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Tazminatsız<br>kovulabilirsiniz

Tazminatsız
kovulabilirsiniz

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren karar.

BİM'den 12 milyon TL

BİM'den 12 milyon TL
Zekeriya <br>gözlerini açtı

Zekeriya
gözlerini açtı

​Fransa'da fişi çekilecekken Türkiye'ye getirilmişti...
Pandemiye inat<br>gezi ihalesi

Pandemiye inat
gezi ihalesi

​CHP'li belediyenin 332 bin 500 km'lik gezisine kim gidecek?
CHP kanalında<br>İsveç lobiciliği!

CHP kanalında
İsveç lobiciliği!

Fahrettin Koca yalanları Batman'dan döndü!
Rahatlığın bu kadarına da pes

Rahatlığın bu kadarına da pes

Uyarıları dinlemeyen vatandaş: İnşallah hep böyle kalabalık olur.
İndirim ve<br>para iadesi hakkı

İndirim ve
para iadesi hakkı

​Okula gitmeyen milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
ABD'ye de<br>yardım ediyoruz

ABD'ye de
yardım ediyoruz

​Kargo uçağı tonlarca maske, tulum ve dezenfektanla yüklendi.
Küme düşmeyi <br>kaldırdılar

Küme düşmeyi
kaldırdılar

​Salgın nedeniyle radikal bir karar alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.