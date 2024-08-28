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Kırıkkale'de korkunç kaza: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı 11 kişi yaralandı

Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Meydana gelen kazada ise su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

10:53 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Kırıkkale'de korkunç kaza!
Kırıkkale'de korkunç kaza!

Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.


Y.D. idaresindeki 71 S 0376 işçi servisi, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bahşili ilçesi yol ayrımında, H.B'nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, araçlarda bulunan M.B, İ.A, B.B, B.A, B.A.C, G.B, V.C.G, C.Ç, Y.U, A.Ç. ve M.Z.B. yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında meydana gelen kazada ise su kanalına devrilen 06 BPJ 965 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kırıkkale’de kimlik kontrolüne karşı çıkan suç makinesi polisleri yaraladı

Kırıkkale'de kimlik kontrolü yapılmasını istemeyen bir cezaevi hükümlüsünün yumruklu saldırısına maruz kalan iki polis memuru yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki vatandaşları rahatsız eden Y.O. isimli şahıs, olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timlerine önce küfür ve hakaretler savurdu, ardından da yumrukla saldırdı. GBT kontrolüne engel olmak için direnen şüpheli, iki polis memurunu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçma girişiminde bulundu. Biber gazıyla kısa sürede etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak ekip aracıyla emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlar da o anları hem izledi hem de olayın yaşandığı anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yapılan incelemede, şahsın 4 ayrı suçtan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlü şahsın saldırısına maruz kalan K.B. isimli polisin parmağı kırılırken, R.U. isimli polis ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki polis memuru da darp raporu alarak hükümlü şahıs hakkında şikayetçi oldu.



#Kırıkkale
#trafik kazası
#sağlık ekipleri
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