Kırıkkale’de otomobil köprü boşluğuna devrildi: Dört kişi yaralandı

Kırıkkale’de otomobil köprü boşluğuna devrildi: Dört kişi yaralandı

21:2714/03/2026, Cumartesi
G: 15/03/2026, Pazar
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin köprü boşluğuna devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin köprü boşluğuna devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 06 BFJ 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü boşluğuna devrildi. Kazada yolculardan F.D., E.B., E.D. ve Ü.G.A. yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

