Kırklareli'nde imamı 'Sen de AK Parti'ye oy veriyorsun' deyip darbettiler
Kırklareli'nde Ramazan ayında skandal bir gelişme yaşandı. Vize ilçesinde yer alan Küçükyayla Köyü'nde imam hatip olarak görev yapan E.K., 27 Mart 2023 Pazartesi günü, mahalle sakini olduğu ifade edilen Süleyman Taş isimli zanlı tarafından tekme tokat dövüldü.
Evinin önüne gelerek küfürler etti: "Sürekli ezan okuyup duruyorsun, sen de AK Parti'ye oy veriyorsun"
İmamın ailesinin yanında cinsel organını gösterdi
Zanlının imamın eşinin de bulunduğu ortamda pantolonunu indirerek cinsel organını gösterdiği, elindeki bir buçuk metrelik kalın bir sopayla önce arabasına zarar verdiğini daha sonra da sağ el bileği ve vücudunun çeşitli noktalarına vurduğunu ifade etti.
Gözaltına alındı
Zanlının köy meydanında küfürlerine devam ettiğini ifade eden imam, güvenlik güçlerinin bir süre sonra gelerek gözaltı işlemi uyguladığını belirtti.
Konu hakkında şikayette bulunan ve darp raporu alan İmam, daha önce de benzer bir durum yaşadığını, bu nedenle kendisi ve ailesinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle tayinini istedi.