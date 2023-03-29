Kırklareli'nde Ramazan ayında skandal bir gelişme yaşandı. Vize ilçesinde yer alan Küçükyayla Köyü'nde imam hatip olarak görev yapan E.K., 27 Mart 2023 Pazartesi günü, mahalle sakini olduğu ifade edilen Süleyman Taş isimli zanlı tarafından tekme tokat dövüldü.

Evinin önüne gelerek küfürler etti: "Sürekli ezan okuyup duruyorsun, sen de AK Parti'ye oy veriyorsun"

Darp raporu alan ve suç duyurusunda bulunan imam, zanlının sabah namazı vaktinde evinin önüne gelerek küfür ettiğini söyledi. Taş'ın bununla da yetinmediği ve imamı "Sürekli ezan okuyup duruyorsun, başımızı şişiriyorsun. Sen de AK Parti’ye oy veriyorsun." diyerek darbettiği belirtildi.

İmamın ailesinin yanında cinsel organını gösterdi

Zanlının imamın eşinin de bulunduğu ortamda pantolonunu indirerek cinsel organını gösterdiği, elindeki bir buçuk metrelik kalın bir sopayla önce arabasına zarar verdiğini daha sonra da sağ el bileği ve vücudunun çeşitli noktalarına vurduğunu ifade etti.

Gözaltına alındı

Zanlının köy meydanında küfürlerine devam ettiğini ifade eden imam, güvenlik güçlerinin bir süre sonra gelerek gözaltı işlemi uyguladığını belirtti.

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