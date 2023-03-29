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İmamı 'Sen de AK Parti'ye oy veriyorsun' diyerek dövdüler: Sürekli ezan okuyup duruyorsun

Kırklareli’nin Vize ilçesinde yer alan Küçükyayla Köyü Camii’nde imam olarak görev yapan E.K., 27 Mart 2023 Pazartesi günü sabah namazı sırasında Süleyman Taş isimli zanlı tarafından darbedildi. Zanlının imama, “Sürekli ezan okuyup duruyorsun, başımızı şişiriyorsun. Sen de AK Parti’ye oy veriyorsun.” diyerek sinkaflı şekilde küfürler savurduğu ve ailesinin yanında cinsel organını gösterdiği ifade edildi. Konu hakkında şikayette bulunan ve darp raporu alan imam, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle tayinini istedi.

19:19 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kırklareli'nde imamı 'Sen de AK Parti'ye oy veriyorsun' deyip darbettiler

Kırklareli'nde imamı 'Sen de AK Parti'ye oy veriyorsun' deyip darbettiler

Kırklareli'nde Ramazan ayında skandal bir gelişme yaşandı. Vize ilçesinde yer alan Küçükyayla Köyü'nde imam hatip olarak görev yapan E.K., 27 Mart 2023 Pazartesi günü, mahalle sakini olduğu ifade edilen Süleyman Taş isimli zanlı tarafından tekme tokat dövüldü.

Evinin önüne gelerek küfürler etti: "Sürekli ezan okuyup duruyorsun, sen de AK Parti'ye oy veriyorsun"

Darp raporu alan ve suç duyurusunda bulunan imam, zanlının sabah namazı vaktinde evinin önüne gelerek küfür ettiğini söyledi. Taş'ın bununla da yetinmediği ve imamı
"Sürekli ezan okuyup duruyorsun, başımızı şişiriyorsun. Sen de AK Parti’ye oy veriyorsun."
diyerek darbettiği belirtildi.

İmamın ailesinin yanında cinsel organını gösterdi

Zanlının imamın eşinin de bulunduğu ortamda pantolonunu indirerek cinsel organını gösterdiği, elindeki bir buçuk metrelik kalın bir sopayla önce arabasına zarar verdiğini daha sonra da sağ el bileği ve vücudunun çeşitli noktalarına vurduğunu ifade etti.

Gözaltına alındı

Zanlının köy meydanında küfürlerine devam ettiğini ifade eden imam, güvenlik güçlerinin bir süre sonra gelerek gözaltı işlemi uyguladığını belirtti.

İmam tayinini istedi: "Can güvenliğim yok"

Konu hakkında şikayette bulunan ve darp raporu alan İmam, daha önce de benzer bir durum yaşadığını, bu nedenle kendisi ve ailesinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle tayinini istedi.

#Kırklareli
#İmam
#Darp
24 dakika önce
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