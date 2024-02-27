Kirli ittifak: DEM Parti 3 adayını çekti CHP adaylarını destekleyecek

İstanbul'da aday CHP'nin Esenyurt'ta DEM Parti'yi destekleme kararından sonra bir adım daha geldi.

Buna göre CHP'nin İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni dönemde CHP'den aday olmaktan vazgeçti.

Bunun üzerine 2019'da HDP'nin desteğini alan Hürriyet yerine farklı isimlerin gündeme gelmesiyle DEM Parti, İzmit ve ilçelerde adaylarını belirledi.

Duvar'ın haberine göre; Fatma Kaplan Hürriyet'in fikrini değiştirmesi ise dengeleri yeniden değiştirdi. Hürriyet'in CHP'den adaylığı kesinleşince DEM Parti, adayı Demirkaya'yı adaylıktan çekerek CHP adayını destekleme kararı aldı.

İzmit'e ek olarak, İstanbul'un Tuzla ve Eyüpsultan ilçelerinde de benzer bir durum yaşandı. DEM'in aday adayları, CHP lehine adaylıktan çekildi ve parti olarak CHP'nin desteklenmesi kararı alındı.