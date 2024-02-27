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Kirli ittifak: DEM Parti 3 adayını çekti CHP adaylarını destekleyecek

'Kent uzlaşısı' kılıfıyla kurulan DEM Parti-CHP ittifakı çerçevesinde İzmit, Eyüpsultan ve Tuzla'da da adaylar CHP lehine geri çekildi.

10:02 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 10:24 - 27/02/2024 Salı
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DEM Parti - CHP
DEM Parti - CHP

Yerel seçimler öncesi uzun süre görüşen CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında kurulan ittifak belirginleşiyor.


İstanbul'da aday CHP'nin Esenyurt'ta DEM Parti'yi destekleme kararından sonra bir adım daha geldi.


'Kent uzlaşısı' adı altında devam eden ilişkilerde son ortaklık İzmit'te.


Buna göre CHP'nin İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni dönemde CHP'den aday olmaktan vazgeçti.


Bunun üzerine 2019'da HDP'nin desteğini alan Hürriyet yerine farklı isimlerin gündeme gelmesiyle DEM Parti, İzmit ve ilçelerde adaylarını belirledi.


CHP'yi destekleme kararı


Avukat Gencer Demirkaya, DEM'in İzmir adayı oldu.


Duvar'ın haberine göre; Fatma Kaplan Hürriyet'in fikrini değiştirmesi ise dengeleri yeniden değiştirdi. Hürriyet'in CHP'den adaylığı kesinleşince DEM Parti, adayı Demirkaya'yı adaylıktan çekerek CHP adayını destekleme kararı aldı.


2 ilçede de adaylar geri çekildi


İzmit'e ek olarak, İstanbul'un Tuzla ve Eyüpsultan ilçelerinde de benzer bir durum yaşandı. DEM'in aday adayları, CHP lehine adaylıktan çekildi ve parti olarak CHP'nin desteklenmesi kararı alındı.




#DEM Parti
#CHP
#İzmit
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