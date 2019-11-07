Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu Belçikalı terörist Kiliste yakalandı
KİLİS

Kırmızı bültenle aranıyordu: Belçikalı terörist Kilis'te yakalandı

Kilis'te DEAŞ üyesi Belçika vatandaşı F.B. jandarma tarafından yakalandı. Interpol tarafından kırmızı bültenle de arandığı belirlenen F.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den, yurda yasa dışı yollarla geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Hudut birliği askerleriyle birlikte merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B.'yi (24) sınırı geçince yakaladı.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN VAR

Yapılan kontrollerde, şüphelinin Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. olduğu ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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