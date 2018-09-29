Kırsaldan sızan PKK'lılar yakalandı

Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen ve kırsal kadroda eğitim aldıktan sonra İstanbul'a sızan PKK'lılar 6 ilçede 13 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda hücre evinde yakalandı.
PLAN ÇÖKERTİLDİ
Polis, 10 PKK’lının örgüt adına gençleri sokak eylemlerine zorladığını belirledi. Teröristlerin, örgüt adına gençleri sokak eylemlerine zorlayarak korsan gösteri planladığı, araç yakma eylemi yaptırmaya çalıştığı tespit edildi. PKK'lıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve eylem talimatlarının bulunduğu dijital veriler ele geçirildi.