Gündem Kırsaldan sızanPKKlılar yakalandı
3. SAYFA

Kırsaldan sızan PKK'lılar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün sabah kritik bir operasyon düzenledi.

Hamdi Koçoğlu Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen ve kırsal kadroda eğitim aldıktan sonra İstanbul'a sızan PKK'lılar 6 ilçede 13 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda hücre evinde yakalandı.

PLAN ÇÖKERTİLDİ

Polis, 10 PKK’lının örgüt adına gençleri sokak eylemlerine zorladığını belirledi. Teröristlerin, örgüt adına gençleri sokak eylemlerine zorlayarak korsan gösteri planladığı, araç yakma eylemi yaptırmaya çalıştığı tespit edildi. PKK'lıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve eylem talimatlarının bulunduğu dijital veriler ele geçirildi.

Atacağımız çok adım var

Atacağımız çok adım var

​ Erdoğan, tarihi Berlin ziyaretiyle yeni bir dönemi başlattı.
Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

​Suriye'nin doğusunda PKK devleti kurmak isteyen ABD'den ilginç itiraf geldi.
Çocukkatilleri: 7 şehit

Çocukkatilleri: 7 şehit

​İsrail, sivillere gerçek mermilerle ateş açtı.
Tatbikatlarsavaşı

Tatbikatlarsavaşı

​Avrupa ülkeleri ABD öncülüğünde Yunanistan ve Ege'de tatbikat yapacak.
Kudüssatılık değil!

Kudüssatılık değil!

Abbas'dan ABD ve ​İsrail'e karşı sert açıklamalar.
Hollandasonunda kabul etti

Hollandasonunda kabul etti

​Suriye PKK'sı PYD'yi desteklemeyeceklerini söyledi.
PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

Terör örgütü PKK, yeni strateji geliştirdi.
'Şimdi tarafını seçme zamanı'

'Şimdi tarafını seçme zamanı'

Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine makale yazdı.

F-35B savaş uçağı düştü

F-35B savaş uçağı düştü

Uçakla üsse 8 kilometre mesafe kala bağlantı kesildi.

Maicon'dan altın gol

Maicon'dan altın gol

​Galatasaray, zorlandığı maçta Erzurumspor'u stoperi 'Maicon'la yıktı.
'Almanya anlaşmaya uymuyor'

'Almanya anlaşmaya uymuyor'

Erdoğan, Almanya'yı terör konusunda uyardı.
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

G.Saray maçında Rıdvan Dilmen'i çıldırtan karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.