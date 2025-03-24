Kırşehir'de AK Parti'den CHP İl Başkanı Genç hakkında suç duyurusu

Bu aşağılık sözlerinizi de yanınıza bırakmayacağız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz, bu milletin vicdanında mahkum olacaksınız. Baran Genç'i derhal ve açık bir şekilde özür dilemeye davet ediyoruz. Hukuk önünde gereken her türlü girişim yapılmış olup, bu seviyesizliğin hesabını sormaktan asla geri durmayacağız.