Kış lastiğini son güne bırakmayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastik değişim kuyruklarının yaşanmaması için kış lastikleri değişimini son ana bırakmamaları konusunda sürücüleri uyardı. Kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, karlı ve çamurlu zeminlerde lastik performansı göz önüne alınarak özel bir tasarımla dizayn edildiğini aktaran Kurt, kış lastiğinin yere basan taban bölümünde, 7 derecenin altındaki hava koşullarında sertleşmeyen bir karışım kullanıldığını anlattı.

SICAKLIKLAR YANILTMASIN

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların kış lastiği kullanımı konusunda sürücüleri yanıltmaması gerektiğini belirten Kurt, “Küresel ısınma nedeniyle ani sıcaklık değişimlerine tanık olabiliyoruz. Meteoroloji tahminleri bize, aralık ayında sıcaklık ve yağışların mevsim normallerinde seyredeceğine işaret ediyor. Kış koşullarında kış lastikleri, hem araçların hem de ortak trafiğin güvenli bir şekilde akmasına katkı sağlar” diye konuştu. Bu yüzden tüm araç sürücülerinin kış lastiği konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Kurt, günlük trafiğe çıkan binek araçlar dahil bütün araç sürücülerine, kış lastiği taktırmalarını tavsiye ettiklerini aktardı.

TRAFİKTE RİSK ARTAR

Erdal Kurt, kış aylarında araç kullanımının zor olduğuna ve risk taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Kış koşullarında gerekli önlemler alınmazsa trafikte risk artar. Kış lastiği, trafiğin akıcı ve güvenli olmasına katkı sağlar. Kış lastiği uygulaması, 1 Aralık’ta başlayacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları kış çağrışımı yapmasa da hazırlıkları takvime göre tamamlamakta fayda var. Son güne bırakmayın.”