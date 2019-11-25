Gündem Kış lastiğini son güne bırakmayın
ANKARA

Kış lastiğini son güne bırakmayın

Türkiye genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğu, 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Sektör temsilcileri, sürücüleri kış lastiğini son güne bırakmama konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1 Nisan 2020’de sona erecek uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek.
1 Nisan 2020’de sona erecek uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastik değişim kuyruklarının yaşanmaması için kış lastikleri değişimini son ana bırakmamaları konusunda sürücüleri uyardı. Kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, karlı ve çamurlu zeminlerde lastik performansı göz önüne alınarak özel bir tasarımla dizayn edildiğini aktaran Kurt, kış lastiğinin yere basan taban bölümünde, 7 derecenin altındaki hava koşullarında sertleşmeyen bir karışım kullanıldığını anlattı.

SICAKLIKLAR YANILTMASIN

Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların kış lastiği kullanımı konusunda sürücüleri yanıltmaması gerektiğini belirten Kurt, “Küresel ısınma nedeniyle ani sıcaklık değişimlerine tanık olabiliyoruz. Meteoroloji tahminleri bize, aralık ayında sıcaklık ve yağışların mevsim normallerinde seyredeceğine işaret ediyor. Kış koşullarında kış lastikleri, hem araçların hem de ortak trafiğin güvenli bir şekilde akmasına katkı sağlar” diye konuştu. Bu yüzden tüm araç sürücülerinin kış lastiği konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Kurt, günlük trafiğe çıkan binek araçlar dahil bütün araç sürücülerine, kış lastiği taktırmalarını tavsiye ettiklerini aktardı.

TRAFİKTE RİSK ARTAR

  • Erdal Kurt, kış aylarında araç kullanımının zor olduğuna ve risk taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti: “Kış koşullarında gerekli önlemler alınmazsa trafikte risk artar. Kış lastiği, trafiğin akıcı ve güvenli olmasına katkı sağlar. Kış lastiği uygulaması, 1 Aralık’ta başlayacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları kış çağrışımı yapmasa da hazırlıkları takvime göre tamamlamakta fayda var. Son güne bırakmayın.”

Ankara Valiliğinden açıklama: F-16'lar alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapacak
GÜNDEM
Ankara Valiliğinden açıklama: F-16'lar alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapacak
Çinin işkence belgeleri sızdı

Çin'in işkence
belgeleri sızdı

​Mesleki eğitim altında Müslümanları asimile ediyorlar.
Milyarderler yarışacak

Milyarderler yarışacak

​Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.
3 puan kaçtı

3 puan 'kaçtı'

​1 penaltıdan faydalanamayan Fenerbahçe, Malatya'dan 1 puanla döndü.
Aksaray'da <br>kimyasal alarm

Aksaray'da
kimyasal alarm

​Mektup zarfını açtıktan sonra kaşınmaya başladılar.
5 hafta yok

5 hafta yok

​Rıdvan Dilmen, Muriqi ile görüştüğünü söyledi.
İslam'a saldırı<br>AB ve İİT'ye taşınacak

İslam'a saldırı
AB ve İİT'ye taşınacak

İslamabad'ın protestosu Norveç'e iletilmişti.

Utanmıyor musunuz <br>beni savunmamaya

Utanmıyor musunuz
beni savunmamaya

​Muharrem İnce, CHP'li yöneticilere seslendi.

CHP hesap vermeli

CHP hesap vermeli

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert eleştiri.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Valinin sözleri<br>törene damga vurdu

Valinin sözleri
törene damga vurdu

​Bacak bacak üstüne atan öğretmene seslendi.
Köprüden uçtu

Köprüden uçtu

Kontrolünden çıkan otomobil alt yola düştü.
Onun gibi <br>talebe azdı

Onun gibi
talebe azdı

​Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı.
Dünya rekoru kırılmıştı

Dünya rekoru kırılmıştı

'En fazla fidan dikme rekoru' belgesi Erdoğan'a takdim edildi.
Kılıçdaroğlu'na mühlet

Kılıçdaroğlu'na mühlet

​Talat Atilla: Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım.
CHP bu pisliği temizlemelidir

CHP bu pisliği temizlemelidir

​Muharrem İnce 'Beştepe' iddialarına yönelik açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.