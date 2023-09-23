Kısa ve öz anayasa

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni anayasa çağrısında bulundu. Yeni anayasanın bir an önce çıkartılması gerektiğini belirten Destici, "Yeni anayasa elbette ki sivil demokratik ve milli iradeyi yansıtan, milletin taleplerini içinde barındıran ve Türk İslam kültürüyle de çelişmeyen bir anayasa olmalıdır." dedi. Konuşmasında, yeni anayasada 'Buranın Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğu' noktasından taviz verilmemesi gerektiğini kaydeden Destici, "Burası Türk vatanıdır. Herkesin bunu böyle kabul etmesi gerekir, beğenmeyen varsa o da bavulunu alır ve gider.'' ifadelerini kullandı.