Kısa ve öz anayasa

Geçen yasama döneminde de gündeme gelen başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemenin ise ayrı olarak ele alınması bekleniyor.
AK Parti, yeni anayasa için müzakere yolunu işletecek. Öncelikle Meclis’te temsil edilen partilerin yaklaşımı ölçülecek. İlk etapta grubu bulunan partilerle temas kurulacak. Ardından temsil edilen tüm siyasi partilerin kapısı çalınacak. Bu görüşmeler doğrultusunda yeni anayasayı oluşturacak Yeni anayasa metninin ne çok kısa ne de çok uzun olması planlanmıyor.
TEMEL HAKLAR MERKEZDE
Aynı şekilde maddelerinin kısa ve öz ifadelerle hazırlanması üzerinde duruluyor. Hükümlerin icrası yasaya bırakacak şekilde düzenlenecek. Temel hak ve özgürlükler merkeze alınacak.