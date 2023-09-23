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Kısa ve öz anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla vurguladığı yeni anayasa için beklenen adımlar ekimde atılmaya başlanacak. 1 Ekim’de yasama yılına başlayacak olan Meclis’in gündeminde yeni anayasa çalışmaları da ilk sırada yer alacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Geçen yasama döneminde de gündeme gelen başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemenin ise ayrı olarak ele alınması bekleniyor.

Geçen yasama döneminde de gündeme gelen başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenlemenin ise ayrı olarak ele alınması bekleniyor.

AK Parti, yeni anayasa için müzakere yolunu işletecek. Öncelikle Meclis’te temsil edilen partilerin yaklaşımı ölçülecek. İlk etapta grubu bulunan partilerle temas kurulacak. Ardından temsil edilen tüm siyasi partilerin kapısı çalınacak. Bu görüşmeler doğrultusunda yeni anayasayı oluşturacak Yeni anayasa metninin ne çok kısa ne de çok uzun olması planlanmıyor.


TEMEL HAKLAR MERKEZDE

Aynı şekilde maddelerinin kısa ve öz ifadelerle hazırlanması üzerinde duruluyor. Hükümlerin icrası yasaya bırakacak şekilde düzenlenecek. Temel hak ve özgürlükler merkeze alınacak.


#Anayasa
#Recep Tayyip Erdoğan
#Meclis
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