Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar: Çekirdek çitliyorduk

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Koronavirüs tedbir ve önlemleri kapsamında saat 21.00’den sonra denetim yapan polis ve bekçiler, yolda maskesiz yürüyen Hamidi B. (23) ve Abdulnaser Ö. (23) isimli 2 yabancı uyruklu genci durdurdu.

Kısıtlama muafiyet belge kontrolü yapan ekipler 2 gencinden belgesi olmadığını ve kısıtlamaya uymadıklarını tespit ederken, gençlere kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150’şer TL ve maske takmamaktan 930’ar TL olmak üzere toplam 8 bin 160 TL para cezası kesti.

Ceza işlemi sırasında basın mensuplarının “Neden maske takmıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Hamidi B., “Bakkaldan geliyoruz ağabey. Evimiz üst taraf. Maske elimizde çekirdek çitliyorduk" diye cevap verdi. Abdulnaser Ö. isimli genç ise, “Maske elimde telefonla konuşuyordum, başka bir şey yok” dedi.

Ceza işlemi uygulanan 2 genç polis memurlarınca maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama konusunda bilgilendirilerek evlerine gönderildi.

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OYNAT 00:59 Kadıköy’de kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere “sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız” tepkisi Kadıköy Bostancı'da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı. Yaralanan 2 gencin olay yerine gelen arkadaşları kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki göstererek ”sen sapık ruhlu bir insansın sen inşallah yaşamazsın” diyerek tepki gösterdiler. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Kısıtlamada ceza yiyen adam: Poğaça simit almaya çıktık 6 bin TL ödemiş olduk Beşiktaş'ta kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Simit almak için dışarı çıktıklarını söyleyen iki arkadaş, “Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk” dedi. Ceza kesilen bir kadının tutanağa imza atmamak için polisi dakikalarca bekletmesi ise pes dedirtti. BiP'te paylaş

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