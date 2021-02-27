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AKSARAY

Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar: Çekirdek çitliyorduk

Aksaray’da hem kısıtlamaya uymayan hem de maskesiz yakalanan iki gence 8 bin 160 TL para cezası kesilirken, gençlerden birisi “Çekirdek çitliyorduk” diğeri ise “Telefonla konuşuyordum” diyerek kendini savundu.

Haber Merkezi İHA
Aksaray'da iki gence ceza kesildi.
Aksaray'da iki gence ceza kesildi.

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Koronavirüs tedbir ve önlemleri kapsamında saat 21.00’den sonra denetim yapan polis ve bekçiler, yolda maskesiz yürüyen Hamidi B. (23) ve Abdulnaser Ö. (23) isimli 2 yabancı uyruklu genci durdurdu.

Kısıtlama muafiyet belge kontrolü yapan ekipler 2 gencinden belgesi olmadığını ve kısıtlamaya uymadıklarını tespit ederken, gençlere kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150’şer TL ve maske takmamaktan 930’ar TL olmak üzere toplam 8 bin 160 TL para cezası kesti.

  • Ceza işlemi sırasında basın mensuplarının “Neden maske takmıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Hamidi B., “Bakkaldan geliyoruz ağabey. Evimiz üst taraf. Maske elimizde çekirdek çitliyorduk" diye cevap verdi. Abdulnaser Ö. isimli genç ise, “Maske elimde telefonla konuşuyordum, başka bir şey yok” dedi.

Ceza işlemi uygulanan 2 genç polis memurlarınca maske, mesafe, hijyen ve kısıtlama konusunda bilgilendirilerek evlerine gönderildi.

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