Kızılay: 154 yıllık bir merhamet çınarı.

154 yıldır bağışçılardan aldığı destekle çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Faaliyetleriyle küresel bir aktör haline gelen Türk Kızılay, Filistin, Sudan, Endonezya, Sri Lanka, Kırgızistan, Kosova, Somali, Pakistan gibi ülkelerde insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra pek çok kalıcı refaha yönelik çalışmalara imza attı.

Somali’de kadınlara biçki-dikiş eğitimi verildi.

HER SIKINTIDA HER YERDE

Kurulduğu 1868’den bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket eden Kızılay, toplumsal dayanışma ve sosyal refahı artırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da faaliyet gösteriyor.

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Sri Lanka’ya Budist ibadethanesi nyapıldı.

AYRIM YAPMADAN

Filistin Gazze’de içme suyu şebekesi onaran, minikler için yetimhane yaptıran Türk Kızılay, Güney Asya’yı vuran büyük tsunami felaketinin ardından Endonezya’da güvenli bölgelere kalıcı konutlar inşa ederek Türk Mahallesi kurdu. Aynı felaketten etkilenen Sri Lanka’ya da Budist ibadethanesi yaparak, çalışmalarında din ve milliyet ayrımının olmadığını ortaya koydu. Halihazırda da Kızılay’ın konut, okul, ibadethane ve iş yurdu faaliyetleri Suriye’nin kuzeyindeki İdlib bölgesi başta olmak üzere iç göç sonucu yerlerini terk eden Suriyelilere yönelik sürüyor.

MESLEK DE ÖĞRETİLİYOR

Kızılay, Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinde tarımın geliştirilmesi için seralar kurdu. Yerel halka seracılık eğitimi verildi. Somali’de büyük bir yetimhane işleten Kızılay, bu ülkede kadın cezaevinde kalan mahkumlara biçki-dikiş eğitimi vererek onları üretime dahil etti. Afganistan’da ise göçü önlemek için “gönüllü geri dönüş” projesi başlatarak yüzlerce gencin hayallerindeki iş yerini açarak destek oldu.

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Kerem Kınık

İyilik bayrağını çocuklarımıza bırakacağız

29 Ekim–4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, şunları kaydetti: “Kızılay 154 yıllık bir iyilik hareketidir. Kızılay olarak milletimizin iyilik elini dünyaya taşıyoruz. Onun için bu yıl Kızılay haftamızda daha yüksek bir sesle milletimize “sensiz olmaz” sloganıyla sesleniyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu iyilik hareketinin mayasıyla yoğrulması için Kızılay Haftası’nı bir fırsat biliyoruz ve çocuklarımızla, gençlerimizle bir araya geliyoruz. Biz iyilik bayrağını bu nesillere bırakacağız. Bu düşünceyle hareket ediyoruz.”