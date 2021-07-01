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İSTANBUL

Kızılay gönüllülerine teşekkür belgesi

Kâğıthane Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen ‘Kızılay Gönüllüleri’ programında; pandemi sürecinde sahada aktif rol üstlenen gönüllü vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılay gönüllülerine teşekkür belgesi ​
Gönüllüler bir yıldan uzun süredir sahada gece gündüz demeden gıda, hijyen seti, ilaç, giyim, eşya yardımlarının ve nakdi desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalıştı.

Kağıthane Kızılay Şubesi tarafından pandemi sürecinde sahada aktif rol üstlenen gönüllü vatandaşlar için Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in de katıldığı bir moral programı düzenlendi. Sadabad Mesire alanında düzenlenen programda 100 kadar gönüllüye, özverili mücadeleleri için teşekkür belgesi verildi. Gönüllüler bir yıldan uzun süredir sahada gece gündüz demeden gıda, hijyen seti, ilaç, giyim, eşya yardımlarının ve nakdi desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalıştı.

‘ZOR SÜRECİ GERİDE BIRAKTIK’

  • Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk de programda gönüllülere moral verdi. Başkan Öztekin gönüllülere Teşekkür Belgesi’ni takdim ederken, “Zor süreci sizlerle birlikte geride bıraktığımızı düşünüyorum. İnşallah gayretlerimiz ve vatandaşlarımızın destekleriyle salgını yeni yıla varmadan hayatımızdan çıkarabiliriz. Özverili çalışmalarınızdan ötürü her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.

İYİLİK ORDUSUNA DAVET

Kızılay Kağıthane Şube Başkanı Sedat Tunç da yaptığı konuşmada, “Masadan sahaya yaptığımız her iş verimli bir ekip çalışması ile gerçekleşti. Gönüllü ve bağışçılarımız tam olarak yaptığımız işlerin içinde bulunma fırsatına sahip oldu. Yapılan işlere şahit olmak, yapılan işe olan güvenilirliği ve sadakati arttırdı diyebilirim. Bundandır ki çalışmalarımızı artırarak devam ettirdik. Gönüllülüğün önemini hissettiren uzun bir çalışmaya hep birlikte tanıklık ettik. Bu vesileyle Kağıthane’deki iyilik ordumuza gönüllü olarak destek vermek isteyen herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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