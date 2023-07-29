Kızılelma ile çığır açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’23) Kapanış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, “Dünyanın 81 farklı ülkesiyle birlikte NATO, Afrika Birliği ve Amerikan İş Konseyi’nden katılım oldu. Aynı şekilde fuara 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Fuarımızda 689’u yerli 762’si yabancı olmak üzere bin 461 firma yer aldı. Yüzde 15’i yabancı olmak üzere 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan IDEF’23, sektöre damgasını vurmayı yine başardı.” diye konuştu.

200’E YAKIN SİSTEM TANITILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarın tarihi açısından çok da uzun olmayan 30 yıllık zaman zarfında sektörün kalbinin attığı küresel bir markaya dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye için önemli bir kazanım olan bu gerçeği, katılımcı ve firma sayısının yanı sıra ürünlerimizin genişleyen yelpazesi de teyit etti. Türk savunma sanayinin adeta görücüye çıktığı fuar sürecince farklı kategorilerde 200’e yakın sistem ve alt sistemin tanıtımı yapıldı.”

DAHA BÜYÜK HEDEFLERE YELKEN AÇTIK

Fuarın ülkeye ve sektöre yakışır bir şekilde icrasına destek veren firmalara ve kurumlara şükranlarını sunduğunu ifade eden Erdoğan, “IDEF’23’teki başarımızı aldık, Türkiye’nin gurur hanesine yazdık. Daha büyük hedeflere yelken açtık. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken 2 senemiz bulunuyor. İnşallah bu süreyi kamusu ve özel sektörüyle en etkin en verimli şekilde kullanacağız.” dedi.

HİKAYESİNİN EN YAKIN ŞAHİDİYİM

Türkiye’yi takip edenlerin, son 21 yılda ülkenin özellikle savunma sanayisi alanında yazdığı başarı hikayesinin en yakın şahidi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Gerçekten son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık. Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Her zaman şu inançta olduk, korkaklar zafer anıtı dikemez. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz. İman varsa, irade varsa Allah’ın izniyle imkan da vardır. İşte bu anlayışla hareket ederek hamdolsun 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya, nice zafere, fuarda bugün gururla tanıtılan nice savunma ürününe imza attık.”

AKINCI VE AKSUNGUR İLE ÜST LİGE

Bugün kara, hava ve deniz araçlarında Türkiye’nin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanabildiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: “İHA ve SİHA teknolojisinde geldiğimiz konum zaten biliniyor. TB-2 ve ANKA ile başladığımız yolculuğumuzu AKINCI ve AKSUNGUR ile bir üst lige taşıdık. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma ile inşallah bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Gemilerimizi sadece kendimiz tasarlamak ve üretmekle kalmıyoruz. Gemilerde kullanılan silah sistemlerinden radarlara, bilgi sistemlerinden elektronik harbe kadar birçok teknoloji de yine biz geliştiriyoruz. Silahlı insansız deniz, hava ve kara araçlarında yeni ürünlerle kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz. Tasarımdan geliştirmeye, inovasyondan seri üretime kadar her konuda farklı bir ivme yakalamış durumdayız.”

6 milyar dolar hedefi

Bu yılın ilk yarısında savunma ihracatının 2 milyar 400 milyon dolar olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Sene sonunda inşallah 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Savunma sanayimiz 80 binden fazla çalışanıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotifini üstlendi. 1 milyar dolar olan ciro rakamımız 12 milyar doları aştı. Araştırma geliştirme harcamamız 49 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi. 248 milyon dolar civarında olan ihracatımız geçen sene 4,5 milyar dolar ile rekor kırdı.”

KAAN yıl sonunda havada olacak

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, milli muharip uçak KAAN’ın yıl sonunda havalanacağını söyledi. Erdoğan, “Eş zamanlı olarak da üretmeye, ihracat yapmaya, ürünlerimize yeni pazarlar ve müşteriler bulmaya devam ettik. Sadece sene başından bu yana yeni Altay tankımızı, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu’yu, 5. nesil milli muharip uçağımız KAAN, HÜRJET ve ATAK’ı, Yeni Nesil Fırtına Obüslerimizi, hasılı hava, kara ve denizde tarihi nitelikte birçok projemizi ya devreye aldık ya da teslimatını, testlerini veya uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. 3 ay önce hangardan çıkardığımız KAAN’ı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz” dedi.

Türkiye Modeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tıpkı insani yardımlar gibi savunma sanayi işbirliklerinde de “Türkiye Modelini” geliştirdiğini belirterek, “Bizim amacımız sadece muhataplarımıza ürün satmak değildir. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmanın derdindeyiz. Sadece bir tarafın ürettiği diğer tarafın ise hep müşteri konumunda olduğu bir ticareti doğru bulmuyoruz. Kazan kazan anlayışıyla ortak çıkarlar ve anlayış temelinde işbirliğimizi güçlendirelim istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol Gelişim Merkezi 2024’te açılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1,5 yıl önce inşasına başlanan Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi’ni Mart 2024’te Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilen ve “Avrupa’nın basketbol üssü” olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu salonda Basketbol Milli Takımı’nın milletçe herkesi gururlandıran nice başarılarını izleme, unutulmaz mücadelelerini takip etme fırsatı bulduklarını, ancak salonun artık ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını ve talebe cevap veremediğini kaydetti. Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi’nde 10 bin kişilik spor salonu bin kişilik antrenman ve maç salonu yer aldığını kaydetti. Erdoğan, “1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi inşallah 2024 senesinin mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, son 21 yılda Türkiye’nin spor altyapısının geliştirilmesine verdiğimiz önem ve bu amaçla yaptığımız yatırımlar herkesin malumudur. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını, 1575’ten 4 bin 340’a yükselttik” dedi.

Dost ülkelerin yanındayız

“Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken inşallah tüm dostlarımızın yanında olacağız” mesajı veren Erdoğan şöyle konuştu: “Güvenlik gibi hayati bir meselenin ülkeler arasında bir tehdit veya baskı unsuru olarak kullanılması doğru değildir. Meşru ve hukuk zemininde kalındığı sürece herkes güvenliğe dair ihtiyacı kolaylıkla giderebilmelidir. Bu anlayışla savunma sanayi alanındaki yetenek ve kabiliyetlerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak uçağı, helikopteri, SİHA’sı, gemisi, zırhlı aracı, radarı, tankı, hava savunma sistemi, füze ve mühimmatıyla kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken inşallah tüm dostlarımızın yanında olacağız. Önümüzdeki dönem hedefimizi ihracatın artırılmasıyla birlikte savunma sanayi ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik. Bu amaç doğrultusunda, yerli imkanlardan ve milli teknolojilerden azami ölçüde faydalanılmasını sağlayacağız.”











