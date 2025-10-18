KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Halkımız devletine ve egemenliğine sahip çıkacak

"İki devletli çözüm siyasetinin adamızda kalıcı bir barış ve istikrar için tek çözüm olduğunun kararını aldı. Çünkü son 5 yıldır her yerde savunduğumuz ve arkasında dimdik durduğumuz yeni politika bu olduğu için karar aldı. Anavatan Türkiye’nin Büyük Millet Meclisi, iktidarıyla, muhalefetiyle, iki devletli çözüm siyasetine tam destek verdiği için aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki devletli çözümün artık Kıbrıs’ta tek çözüm yolu olduğunu dünyaya defalarca ilan ettiği için aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve onun adayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman KKTC Meclisi’nden arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Kıbrıs Türk Halkının siyasi iradesinin tecelli ettiği yerden sen nasıl kaçıyorsun? Reddettiklerini kimse görmesin diye oylamaya bile katılmadılar"