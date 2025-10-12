Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Gazze'de ateşkes ve bölgesel gelişmeleri görüştü

18:5512/10/2025, Pazar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ercan Havalimanı'nda bir araya geldi. Görüşmede, KKTC'nin Türk dünyasıyla ilişkileri, Gazze'deki ateşkes ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yılmaz, KKTC'deki temaslarının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Ercan Havalimanı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, KKTC'nin Türk dünyasıyla ilişkileri, Gazze'de sağlanan ateşkes kararı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede tarafların, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve işbirliğinin, bölgesel istikrar açısından önemine vurgu yaptıkları öğrenildi.

#Cevdet Yılmaz
#Ersin Tatar
#KKTC
#Ünal Üstel
#Binali Yıldırım
