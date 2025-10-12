Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Gazze'de ateşkes ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yılmaz, KKTC'deki temaslarının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Ercan Havalimanı'nda bir araya geldi.