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ANKARA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan kalıcı çözüm için BM'ye 6 maddelik öneri

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu önerisinde, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği de yer aldı.

Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan kalıcı çözüm için BMye 6 maddelik öneri
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre'de

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu.

Öneride, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği de yer aldı.

Tatar'ın önerisinde ayrıca, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır." ibaresi dikkat çekti.

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