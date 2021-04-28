KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan kalıcı çözüm için BM'ye 6 maddelik öneri

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu.

Öneride, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği de yer aldı.

Tatar'ın önerisinde ayrıca, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır." ibaresi dikkat çekti.

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