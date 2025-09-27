KKTC'de başörtüsüne yasal güvence

KKTC'deki okullarda başörtüsünü serbest bırakmak için hükümet harekete geçiyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erkan Arıklı, "Meclis'te inanç özgürlüğünün önünü açacağız. Yasa değişikliğine giderek bu meselenin çözümünü sağlayacağız" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kamuoyunu uzun süredir meşgul eden başörtüsü meselesinde tarihi bir karar alındı. KKTC Anayasa Mahkemesi, verdiği emsal niteliğindeki kararla, başörtüsünün laikliğe aykırı olmadığını ortaya koydu. Gelişmeyi Yeni Şafak’a değerlendiren KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erkan Arıklı, kararda temel bir özgürlüğün tüzükle kısıtlanamayacağının vurgulandığını belirterek, hükümetin konuyu yasal güvenceye almak için derhal harekete geçeceğini kaydetti.
28 ŞUBAT ZİHNİYETİNE YARGI DERSİ
Arıklı, mahkeme kararının inanç özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması adına atılmış çok önemli bir adım olduğunu söyleyerek, “Bizim açımızdan hükümete düşen şey şimdi bu konuyla ilgili hemen bir yasa çalışması yapmak olacak. Hükümette de bu irade var” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin kararını, “Uzun zamandır başörtüsünü laikliğe aykırı olarak niteleyip yaygara koparan çevrelere en net cevap oldu” şeklinde yorumlayan Arıklı, “Karşımızdaki 28 Şubat zihniyetine sahip sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, başörtüsünün laikliğe aykırı olduğunu söyleyip uzun zamandan beri yaygara yapıyorlardı. Çocuklarımızın derslerini almıyor, okullarda grev ilan ediyorlardı. Bu konuda çok ciddi mağduriyetler yaşandı. Mahkemenin bu kararıyla, yasakçı zihniyetin tüm argümanları boşa çıktı” değerlendirmesi yaptı.