KKTC'de başörtüsüne yasal güvence

Arıklı, mahkeme kararının inanç özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması adına atılmış çok önemli bir adım olduğunu söyleyerek, “Bizim açımızdan hükümete düşen şey şimdi bu konuyla ilgili hemen bir yasa çalışması yapmak olacak. Hükümette de bu irade var” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin kararını, “Uzun zamandır başörtüsünü laikliğe aykırı olarak niteleyip yaygara koparan çevrelere en net cevap oldu” şeklinde yorumlayan Arıklı, “Karşımızdaki 28 Şubat zihniyetine sahip sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler, başörtüsünün laikliğe aykırı olduğunu söyleyip uzun zamandan beri yaygara yapıyorlardı. Çocuklarımızın derslerini almıyor, okullarda grev ilan ediyorlardı. Bu konuda çok ciddi mağduriyetler yaşandı. Mahkemenin bu kararıyla, yasakçı zihniyetin tüm argümanları boşa çıktı” değerlendirmesi yaptı.