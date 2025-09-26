Rumlarda serbest Türklerde yasak

Yavru Vatan KKTC'de liselerde başörtüsü yeniden yasaklandı. Bakanlar Kurulu’nun nisan ayında değiştirdiği Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Tüzüğü ile liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önü açılmıştı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) başvurusu üzerine KKTC Anayasa Mahkemesi dün bu nedenle toplandı. Liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzük, 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin kararını, mahkeme başkanı Bertan Özerdağ okudu. Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulu’nun kanun gücünde çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Mahkemenin kararı açıklanırken bina önünde sevinç gösterileri düzenlendi. Başörtüsü yasağı için mücadele eden Rum yanlısı KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yanındakilere sarılıp sevinç gözyaşı döktü. Çevresindekiler de alkışlarla sloganlar attı.