Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rumlarda serbest Türklerde yasak

Rumlarda serbest Türklerde yasak

04:0026/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Başörtüsü yasağı için mücadele eden Rum yanlısı KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yanındakilere sarılıp sevinç gözyaşı döktü.
Başörtüsü yasağı için mücadele eden Rum yanlısı KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yanındakilere sarılıp sevinç gözyaşı döktü.

KKTC’deki liselerde başörtüsü yeniden yasaklandı. KKTC Anayasa Mahkemesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) başvurusu üzerine başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü iptal etti. Rum yanlısı KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve beraberindekiler kararı birbirlerine sarılarak kutladı.

Yavru Vatan KKTC'de liselerde başörtüsü yeniden yasaklandı. Bakanlar Kurulu’nun nisan ayında değiştirdiği Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Tüzüğü ile liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önü açılmıştı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) başvurusu üzerine KKTC Anayasa Mahkemesi dün bu nedenle toplandı. Liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzük, 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin kararını, mahkeme başkanı Bertan Özerdağ okudu. Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulu’nun kanun gücünde çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Mahkemenin kararı açıklanırken bina önünde sevinç gösterileri düzenlendi. Başörtüsü yasağı için mücadele eden Rum yanlısı KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yanındakilere sarılıp sevinç gözyaşı döktü. Çevresindekiler de alkışlarla sloganlar attı.


#KKTC
#lise
#başörtüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 26 Eylül 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namaz vakitleri