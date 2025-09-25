Yeni Şafak
28 Şubat karanlığını KKTC'ye taşıdılar: Güney'de serbest bırakılan başörtüsü Kuzey'de yasak!

28 Şubat karanlığını KKTC'ye taşıdılar: Güney'de serbest bırakılan başörtüsü Kuzey'de yasak!

25/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
'Başörtüsü ile eğitim' tüzüğünü iptal eden Bertan Özerdağ başkanlığındaki KKTC Anayasa Mahkemesi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi, liselerde başörtüsüne izin veren Disiplin Tüzüğü’nü iptal etti. 'Laiklik' kavramını istismar edip bir kalkan olarak kullanan sendikaların itirazına uyan mahkeme, inançlı genç kızların eğitim hayatlarından dışlanmamaları için atılan bu adımı yok saydı. Oysa Kıbrıs’ın güney kesiminde bu tartışmalar çoktan kapandı. Rum kesimi dahi okullarda öğrencilere başörtüsü takma hakkını tanıyor. 28 Şubat karanlığından beslenen zihniyeti hatırlatan karara imza atan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Mahkeme Heyeti'ndeki yargıçlar tepkilerin odağında.

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesine taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.

KTOEÖS'ün skandal başvurusu üzerine,
KKTC Anayasa Mahkemesinde bugün yapılan oturumda, bir başka skandal yaşandı.

Yüksek Mahkeme tepkilerin odağında

Bakanlar Kurulunun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan
Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.
KKTC Yüksek Mahkeme Yargıçları

Kararı Yüksek Mahkeme Özerdağ okudu

Anayasa Mahkemesinin kararını, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu.

Bertan Özerdağ ve kariyerinin bir kısmı.

Rum yanlısı sendika sevinç gözyaşlarıyla kutladı

Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen Selma Eylem öncülüğündeki KTOEÖS üyeleri, sloganlar atıp sevinç gözyaşları döktü.

Görüntüler, 28 Şubat karanlığından beslenen zihniyeti hatırlattı.

Eylem, geçtiğimiz günlerde Türk büyükelçiyi tehdit edip, "Evine dön" ifadelerini kullanmıştı.


Gündem
25 Eylül, Perşembe

Güney'de serbest, Kuzey'de yasak!

Dikkat çekici olan bir husus da, Kıbrıs’ın güney kesiminde bu tartışmaların çoktan kapanmış olması.
Rum kesimindeki okullarda öğrencilere başörtü takma hakkı tanınıyor.
Bu basit karşılaştırma bile, KKTC'deki 'laiklik' kavramının adeta istismara açık bir kalkan olarak kullanıldığını gösteriyor.

Bu bir hukuk tartışması değil, inanç özgürlüğüne engel!

Laikliği suistimal eden karar, bir kez daha aynı tartışmaları gündeme getirdi:
"Bir toplumda laiklik adı altında eğitime müdahale etmek mi, yoksa inanç özgürlüğünü garanti altına almak mı gerçek laikliktir?"

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, yalnızca teknik bir hukuk tartışması değil, aynı zamanda özgür düşüncenin önüne çekilmiş yeni bir engel olarak görülmeli...


#KKTC
#Anayasa Mahkemesi
#Bertan Özerdağ
#Yüksek Mahkeme
#Başörtüsü
#Eğitim
