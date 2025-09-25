28 Şubat karanlığını KKTC'ye taşıdılar: Güney'de serbest bırakılan başörtüsü Kuzey'de yasak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi, liselerde başörtüsüne izin veren Disiplin Tüzüğü’nü iptal etti. 'Laiklik' kavramını istismar edip bir kalkan olarak kullanan sendikaların itirazına uyan mahkeme, inançlı genç kızların eğitim hayatlarından dışlanmamaları için atılan bu adımı yok saydı. Oysa Kıbrıs’ın güney kesiminde bu tartışmalar çoktan kapandı. Rum kesimi dahi okullarda öğrencilere başörtüsü takma hakkını tanıyor. 28 Şubat karanlığından beslenen zihniyeti hatırlatan karara imza atan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve Mahkeme Heyeti'ndeki yargıçlar tepkilerin odağında.
KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesine taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.
Yüksek Mahkeme tepkilerin odağında
Kararı Yüksek Mahkeme Özerdağ okudu
Anayasa Mahkemesinin kararını, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu.
Rum yanlısı sendika sevinç gözyaşlarıyla kutladı
Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen Selma Eylem öncülüğündeki KTOEÖS üyeleri, sloganlar atıp sevinç gözyaşları döktü.
Eylem, geçtiğimiz günlerde Türk büyükelçiyi tehdit edip, "Evine dön" ifadelerini kullanmıştı.
Güney'de serbest, Kuzey'de yasak!
Bu bir hukuk tartışması değil, inanç özgürlüğüne engel!
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, yalnızca teknik bir hukuk tartışması değil, aynı zamanda özgür düşüncenin önüne çekilmiş yeni bir engel olarak görülmeli...