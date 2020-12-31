Kobani’de hesap vakti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle katliam çağrısı yapan HDP yöneticileri ile PKK elebaşları hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlandı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27’si tutuklu, 6’sı adli kontrollü ve 75’i yakalamalı olmak üzere toplam 108 şüpheli hakkında dava açıldığı, iddianamenin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği bildirildi. İddianamede, 37 kişi maktul sıfatıyla, 2 bin 676 kişi de mağdur müşteki sıfatıyla yer aldı.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ ŞÜPHELİLER ARASINDA

Şüpheliler arasında geçtiğimiz günlerde AİHM’in hakkında tartışmalı ihlal kararı verdiği eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bulunuyor. Yine eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ da şüpheliler arasında. Demirtaş ve Yüksekdağ bu dosyadan Eylül 2019 tarihinde tutuklanmıştı. Ayrıca dosyadaki diğer HDP yöneticisi şüphelilerden bazıları şöyle: HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt, eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel, Ahmet Türk, Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Barmaksız, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Cihan Erdal ve İsmail Şengün ile mevcut MYK üyesi Alp Altınörs.

Figen Yüksekdağ

DAĞ KADROSUNA DA DAVA

İddianamedeki şüpheli listesinde terör örgütü PKK’nın tepe isimleri de yer alıyor. Buna göre, hakkında dava açılan şüpheliler arasında, PKK’nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok ile Salih Müslim de bulunuyor.

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37 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLULAR