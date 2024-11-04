Kocaeli Büyükşehir’den eğitime tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanayi şehri olmasının yanı sıra ayrıca bir üniversite şehri. Bu nedenle gençlik ve eğitim denilince ilk akla gelen iller arasında yer alıyor. Büyükşehir bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik yaptığı çalışmalarıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Bir çok farklı alanda örnek alınan Büyükşehir’in eğitimle ilgili yaptığı çalışmalar da model oldu.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çağın ilerisinde bir eğitim anlayışı ile hareket ediyor. Dijitalleşmenin yeni yeni başladığı dönemlerde bilim merkezi kuran okullarda bilişim sınıfları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki vizyonunu geliştirdi. Büyükşehir’in Bilgi Evleri, Akademi Lise, Akademi Üniversitesi ve gençlik merkezlerinde eğitim alan öğrenciler Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi hedefiyle oluşturulan Teknofest’e proje sunuyor, teknoloji fuarlarına katılıyor. Kocaeli bu alanda da farkını günden güne daha fazla ortaya koyuyor.

ÖĞRENCİ DOSTU BELEDİYE

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanındaki bu başarısı tesadüf değil. Öğrenci kentine yakışır proje ve uygulamalarıyla dikkat çeken Büyükşehir, öğrenci dostu belediye olarak biliniyor. Öğrencilerin eğitimdeki tüm fiziki koşullarının oluşması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca son iki yıldır ihtiyacı olan tüm öğrencilere de eğitim yardımı yapıyor.

50 BİN ÖĞRENCİYE YARDIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimde desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin sesine kulak verdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk, orta, lise öğrencilerine nakit destek sağladı. Bu yıl için 32 bin 500 öğrenciye bin lira kırtasiye, bin lira da okul kıyafeti desteği yaptı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, okul dönemi boyunca ilk, orta ve lise öğrencilerine ayda bin lira, üniversite öğrencilerine de ayda 2 bin lira nakit yardımında bulunuyor. Bu yardımdan şu ana kadar 20 bin öğrenci yararlandı.

KOCAELİ’DE İKAMET ETME ŞARTI

Büyükşehir Belediyesi, eğitim desteğini de diğer sosyal yardımlar gibi 41 Kart sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. Desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen öğrencinin 41 Kartı’na belirtilen rakam aylık olarak yatırılıyor. Öğrencinin 41 Kart desteğini alabilmesi için farklı bir ilde üniversite okumasına bakmaksızın ailesinin Kocaeli’de ikamet etmesi ilk şart olarak aranıyor. Ayrıca 18 yaş üzerindeki aile bireylerinden SGK hizmet dökümü ve provizyon sorgulaması isteniyor. Lise ve üniversite öğrencilerinden öğrenim belgesi talep ediliyor. Desteğe aileler kendileri başvurabiliyor.





SOSYAL İLETİŞİM MERKEZLERİ

Ailenin yaptığı başvurunun ardından belirttiği ikamet adresine sosyal inceleme uzmanları tarafından ziyaret gerçekleştiriliyor. Burada ailenin ihtiyaç durumu tespit ediliyor. Yardımı almaya hak kazanan aileler, kendilerine iletilen onay mesajının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde açtığı Sosyal İletişim merkezlerinden kartlarını alabiliyor.



