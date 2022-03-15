​‘Korkma’ Körfez’de sahnelendi.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale destanını anlatan "Korkma" isimli tek kişilik oyunu İstiklal Marşının Kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında Körfez’de sahnelendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Oyunun sonunda sahneye gelerek oyuncu Ahmet Yenilmez’e plaket takdim eden Başkan Şener Söğüt, “İstiklal Marşımız, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu’nun üzerine çöken bir karabasandan eşsiz bir kahramanlıkla kurtuluşumuzun şiiridir ve Türk’ün ateşle imtihanında gösterilen vatan savunmasındaki iradeyi ve iman gücünü anlatır. Bu anlamlı günde; Mehmet Akif Ersoy’u ve bu kutlu marşta söylendiği gibi, başları arşa değecek kadar ulvileşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

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PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Başkan Şener Söğüt’ün ardından Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de kısa bir konuşma yaparak oyuncu Ahmet Yenilmez’e teşekkür etti. Körfez’de olmaktan ve böylesi güzel seyirciyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yenilmez, misafirperverliklerinden dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Program sonrasında da hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.