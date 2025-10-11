Yeni Şafak
Kocaeli’de 3 milyon TL’lik gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi

Kocaeli'de 3 milyon TL'lik gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi

17:3211/10/2025, Cumartesi
G: 12/10/2025, Pazar
IHA
Ele geçirilen kaçak telefonlar.
Ele geçirilen kaçak telefonlar.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde iş yerinde yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında dün Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyulurken olaya ilişkin bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

