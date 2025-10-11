Kocaeli’de 3 milyon TL’lik gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında dün Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 47 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyulurken olaya ilişkin bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.