Kocaeli'de altyapı çalışması sonrası bir apartmanın birinci katını su bastı

00:2628/02/2026, Cumartesi
IHA
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmasının ardından bir apartmanın birinci katını su bastı, dairelerde hasar oluştu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmasının ardından apartmanın birinci katını su bastı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı İmar Sinan Mahallesi’nde altyapı çalışmaları sonrası Manolya Sokak’ta bulunan Başaran Apartmanı’nın birinci katındaki daireleri su bastı. Meydana gelen su baskınında evlerin parkeleri yerinden söküldü, duvarlar su çekti, birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Bina yöneticisi Orhan Erbaş, "Alt katlarımız tamamen su altında kaldı. Binanın duvarları su çekti, döşemeler dökülmeye başladı. Ailelerimiz perişan durumda" diye konuştu.


#Kocaeli
#Körfez
#altyapı
#su basması
