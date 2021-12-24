Koku üzerine eve girdiler. Ceset buldular.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç ve bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan Zeynep Sezal Şerefoğlu, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.