Koku üzerine eve girdiler. Ceset buldular.

Cemalpaşa Mahallesi Sumbas yolu üzerindeki evde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Rıza Dulger, 4-5 gündür görünmeyince ve evinden kokular gelmesi üzerine, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Odada hareketsiz şekilde yatan Rıza Dulger’in öldüğü tespit edildi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kötü kokular üzerine girilen evde yaşlı adamın ceseti bulundu.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dulger’in cansız bedeni, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaza geçtiğimiz gün, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ahmet Esat Şerefoğlu yönetimindeki 46 BM 790 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan Ahmet Esat Şerefoğlu ile eşi Zeynep Sezal Şerefoğlu’nu araçtan çıkarmaya çalışırken, arkadan gelen M.A. yönetimindeki 34 DCZ 458 plakalı otomobil yolda önlem alan Bekir Tekirağaç’a çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç ve bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan Zeynep Sezal Şerefoğlu, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ahmet Esat Şerefoğlu ve ikinci kazaya sebep olan aracı sürücüsü M.A.’nın ise tedavileri devam ediyor.
GERİYE NİKAH FOTOĞRAFLARI KALDI <br><br> Ahmet Esat Şerefoğlu ve Zeynep Sezal Şerefoğlu’nun 29 Ağustos’ta evlendikleri ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çiftin balayından döndükleri öğrenildi.
Zeynep Sezal Şerefoğlu’nun cenazesi bugün Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verilirken, genç kadından geriye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katıldığı nikah fotoğrafları kaldı.
Kazada ölen Zeynep, balayından dönüyormuş
Kazada ölen Zeynep, balayından dönüyormuş
Kazada ölen Zeynep, balayından dönüyormuş
Kahreden haber: Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Zeynep Sezal Şerefoğlu'nun eşiyle birlikte balayından döndüğü belirlendi.