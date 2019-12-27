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DİYARBAKIR

Kolej tadında köy okulu

Diyarbakır’ın Eğil ilçesi Bahşiler köyünde bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen ilkokul, müdür ve öğretmenlerin çabalarıyla koleje dönüştü. İlkokul Müdürü Resul Üstüntaş, “Öğrenciler okula daha çok ve severek gelmeye başladı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Diyarbakır’ın Eğil ilçesi Bahşiler köyündeki okul
​Diyarbakır’ın Eğil ilçesi Bahşiler köyündeki okul

Diyarbakır Eğil ilçesi Bahşiler köyünde bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen okul, müdür ile öğretmenler tarafından onarıldı. Sponsor bulup öğrencilerin giysilerini de karşılayan öğretmenler, köy halkının takdirini topladı.

Eğil ilçesi Bahşiler köyünde bulunan TYSD Atatürk İlkokulunda görev yapan 12 öğretmen, öğrencilerinin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için bakımsız olan okulu restore etmeye karar verdi. Kolları sıvayan fedakar öğretmenler, öncelikle okulun etrafını duvarlarla örüp badana işlemini gerçekleştirdi. Okuldaki çalışmalarını bitiren öğretmenler, daha sonra çevre düzenlemesine geçti. Okulun bahçesinde çevre düzenlemesi yapan öğretmenler, bahçede oyun alanı da hazırladı. Yaptıkları çalışmalarla okula kolej havası veren öğretmenler, son olarak sponsor bularak öğrencilerin giysilerini de temin etti.

Öğretmen ve öğrenciler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden temin edilen 100’e yakın ağacı okulun bahçesine elleriyle dikti. Ağaçların bakım ve korumasını da yapan öğrenciler baharın gelmesini iple çekiyor.

‘VELİLERİN OKULA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ’

İlkokulu Müdürü Resul Üstüntaş, eğitim anlamında ilçenin en iyi okullarından birine sahip olduklarını söyledi. Okulun fiziki şartlarını düzelttikleri için çocukların devamsızlık oranlarının düştüğünü belirten Üstüntaş, “Velilerin okula bakış açısı değişti. Öğrenciler okula daha çok ve severek gelmeye başladı. En son bir kolejden yardım almaya başladık. Okulumuzu ziyarete gelen kolej öğrencilerinin üstündeki üniformalar bizim öğrencilerin çok hoşuna gitti. Biz de bir sponsor bulduk ve 166 öğrencimize üniforma ayarladık, okulumuz tam bir kolej havasında. Okul bahçemiz topraktı. Biz o zemini ilçe kaymakamımız sayesinde düzelttik, okul duvarını yaptırdık. Parkeyi yapmakla kalmadık, dedik ki bu parkeye birde oyun alanı lazım, onu da yaptık” dedi.

‘ÇİZİMLER ARASINDAN BEĞENDİĞİMİZİ UYGULADIK’

Öğretmenleri toplayıp kendi aralarında çizimler oluşturduklarını ifade eden Üstüntaş,“Boya temin ettik, öğretmenlerimiz topladık. Kendi aramızda çizimler oluşturduk ve beğendiğimiz çizimleri hep birlikte okul bahçesinde uyguladık. Şuan teneffüse çıktığımızda çocuklar çok mutlu. Kavga yok, dövüş yok, itişme kalkışma yok. Öğrenciler her biri bir oyun alanında oynuyorlar. Nöbetçi öğretmenlerimizin de işi kolaylaştı” diye konuştu.

‘BAHARDA ÇOK GÜZEL OLACAK’

  • Okul bahçesinde yok denecek kadar az ağaç bulunduğuna dikkat çeken Üstüntaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Daha önceki okul müdürlerimizle iletişime geçtiğimizde, ‘Biz ağaç diktik ama ağaçlar kalmıyor. Küçük olduğu için ya hayvan giriyor. Ya da işte çocuklar kırıyor’ denildi. Biz onunda önüne geçtik. Etrafını duvarla ördürdük yine ilçe kaymakamımız sayesinde. Ondan sonra tel örgü getirdik. Kendi İŞKUR personelimizle birlikte telimizi çektik. Büyükşehir Belediyesinden 100’e yakın ağaç getirdik. Bu ağaçların hepsini bahçemizde toprakla buluşturduk. Baharda çok güzel bir bahçe olacak. Biz de bu bahçede çocuklarla kitap okuyacağız. Yeri gelince satranç oynayacağız. Çok güzel etkinlikler planlıyoruz. Biz çocukların eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Sonuçta hepsi bizim çocuğumuz. Kendi çocuğumuza baktığımız gibi bakıyoruz.”

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