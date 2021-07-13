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BİNGÖL

Komandolardan Fatih Tepesi’ne ay yıldızlı imza

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma ve güvenlik korucuları, 27 gün boyunca yaklaşık 16 kamyon kilitli parke taşıyla Fatih Tepesi’ne ay yıldız motif işledi.

Haber Merkezi İHA
Komandolardan Fatih Tepesi’ne ay yıldızlı imza
Jandarma ve güvenlik korucularının çalışması yaklaşık 27 gün sürdü.

Yedisu ilçesinde jandarma ve güvenlik korucuları, ilçe merkezinde bulunan Fatih Tepesi’ne ay yıldız figürü işlemek için kolları sıvadı. Ay yıldız figür için yoğun bir çalışma yapan jandarma ve güvenlik korucuları, 27 gün boyunca yaklaşık 16 kamyon kilitli parke taşını, tepeye ulaştırdı. Yoğun uğraşlar sonucu ilçe merkezindeki Fatih Tepesi’ne ay yıldızlı figür ve komando yazısı işlendi, ardından beyaza boyandı.

Kızıldağ'a
FOTOĞRAF 13
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İmranlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerler şehitleri unutmadı.
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Askerler, 2011 yılında, Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar ile yine aynı karakoldan geçici görevlendirme ile gittiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker anısına bölgede hakim tepeye taşlarla Türk bayrağı yapmaya karar verdi.
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19 Mayıs'ta işe koyulan askerler, elleriyle tek tek topladıkları taşlarla bayrağı yapmaya başladı.
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Günde 8 saat çalışan jandarma personeli, 32 günde 138 ton taş ile 1107 metrekarelik Türk bayrağını tamamladı.
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'KIZILDAĞ'A TÜRK BAYRAĞI İMZASI' Sivas Valisi Salih Ayhan, jandarma personeli ile gurur duyduğunu belirterek, Bu toprakların ebedi ve ezeli Türk toprağı olması için hep birlikte çalışıyoruz.
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Bütün eserlerimiz bu topraklar üzerine vurulmuş bir mühürdür. Bizim varlık sebebimiz, dalgalandığı zaman huzur bulduğumuz kutsalımız olan bayrağımızı askerlerimiz ruhen içselleştirip Kızıldağ'ın gövdesine adeta bir imza gibi derç etmeleri oldukça anlamlıdır.
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Yaklaşık 1 aylık bir zaman diliminde, 1107 metrekare büyüklüğünde oldukça görkemli bir bayrak ortaya çıkardık.
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Büyük bir emek söz konusu. Askerlerimin alınlarından öpüyorum.
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O bölgenin özel de bir anlamı var. Orada devriye görevi yaparken bir uzman çavuş kardeşimiz elim bir trafik kazasında şehit oldu.
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Bu bayrak ayrıca kardeşlerimiz adına ve onların hatırasını yaşatmak üzere yapılmıştır.
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Kızıldağ'a bir Türk bayrağı imzası atıldı dedi.
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Kızıldağ'a "Türk Bayrağı" imzası: 23 asker 138 ton taşla şehitler için yaptı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2 bin 190 rakımdaki Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 23 asker, elleriyle topladıkları 138 ton taş ile aynı karakolda görevliyken şehit olan 2 askerin anısına bölgedeki hakim tepeye 1107 metrekarelik Türk Bayrağı yaptı.


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