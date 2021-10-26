Gündem Komşuyla turizm yeniden canlanıyor Türk turiste serbest geçiş
ANKARA

Komşuyla turizm yeniden canlanıyor: Türk turiste serbest geçiş

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği taleple Kovid-19 nedeniyle düşen turizm faaliyetlerinin yeniden canlandırılması için harekete geçti.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Komşuyla turizm yeniden canlanıyor: Türk turiste serbest geçiş ​
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Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği taleple Kovid-19 nedeniyle düşen turizm faaliyetlerinin yeniden canlandırılması için harekete geçti.

Bu kapsamda, Türk vatandaşlarının havayolu ile gümrük ve pasaport kontrolü bulunan tüm havalimanlarından geçişi sağlanacak. Ayrıca araçla İpsala ile Pazarkule sınır kapılarından tır sürücüleri hariç olmak üzere haftalık en fazla bin 500 kişi olmak üzere kişinin seyahatine izin verileceği gibi deniz yolu üzerinden özel gezi tekneleriyle, Kavala ile Midilli, Sakız, Sisam, Limni, İleryoz, Sömbeki, Kelemez, Batnoz, Kos ve Rodos adalarına geçişlerine izin verilecek.

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